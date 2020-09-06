كل ما تريد معرفته عن سرطان البلعوم بعد إصابة جمال يوسف

صحة

آلام مبرحة يعاني منها الفنان جمال يوسف، نتيجة إصابته بسرطان في البلعوم، وسط تأكيد مصادر لـ"الوطن"، أنه يرقد في أحد مستشفيات القاهرة، في حالة متأخرة.

فيما يلي أبرز المعلومات عن الإصابة بسرطان البلعوم، بحسب ما ذكر موقع "مايو كلينك".

أعراض الإصابة بسرطان البلعوم

- المعاناة من السعال الشديد.

- فقدان الوزن بشكل ملحوظ.

- التهاب بالحلق.

- ظهور تغيرات واضحة في الصوت، مثل البحة أوعدم التحدث بوضوح.

- الإصابة بصعوبة في البلع.

- الإصابة بآلالام في الأذن.

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- تورم البلعوم.

أسباب الإصابة بسرطان البلعوم

يعد سبب الإصابة بسرطان البلعوم غير واضح حتى الآن. الذي ينتج عن إصابة خلايا البلعوم "الحلق" بطفرات جينية مفاجئة. ما يتسبب أورام واضحة في تلك المنطقة.

الإعلان عن سوء الحالة الصحية لـ جمال يوسف

كان المخرج تامر حمزة، أعلن أن الفنان جمال يوسف، يعيش في حالة مرضية صعبة منذ عدة أشهر، دون أن يوضح نوع المرض.

ونشر تامر عبر صفحته الرسمية بـ"فيس بوك: "اللي في الصورة دي ممثل زميل اسمه جمال يوسف، وزي ما انتو شايفين ضحكته جميلة وطيبة ونقية، عشرة 52 سنة، ماشوفتش منه غير كل خير وطيبة، جمال اتمكن منه المرض، ومفيش حاجة بعيدة عن ربنا إنه يعدي منها بخير ويقوم بالسلامة، أرجوكم ادعو له، جمال محتاج دعوتنا".

معلومات عن جمال يوسف

جمال يوسف هو ممثل تليفزيوني وسينمائي مصري، شارك في العديد من الأعمال، منها "التوأم" عام 1997، و"أم كلثوم" عام 1999، و"البحار مندي" عام 2001، و"فارس بلا جواد" عام 2002، و"الليل وآخره" عام 2003، و"عباس الأبيض في اليوم الأسود" عام 2004، و"مبروك جالك قلق"، و"ريا وسكينة" عام 2005، و"حدائق الشيطان" عام 2006، ومسلسل "القاصرات" عام 2013.

كما شارك "يوسف" في بعض الأفلام، منها "صعيدي رايح جاي"، و"أيام السادات" عام 2001، و"فيلم هندي" عام 2003، وفيلم "الغابة" عام 2008.