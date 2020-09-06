شكرا لقرائتكم خبر عن نساء وضعن بصماتهن على السيارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحمل عالم صناعة السيارات سمة «الذكورية» بامتياز، إلا أن تاريخ هذه الصناعة يحفل بوجه آخر عبر سطوع أسماء نساء تمكنّ من وضع بصماتهن، وحسّهن الأنثوي، خصوصاً في مجال تصميم السيارات،فعلى الرغم من أن غالبية السيارات حول العالم تحمل تصاميم ذكورية، فإن الفجوة بدأت بالتقلص بصورة تدريجية مع قدرة النساء على فرض بصماتهن الجمالية في هذا المجال، مدعومات بابتكارات تكنولوجية تسهل مهام المرأة على صعيد هندسة وتصميم السيارات، وتصميم التنجيد الداخلي، بجانب اختيارهن القماش المناسب، والألوان الخارجية، قبل أن تحمل الألفية الجديدة سطوع أسماء نساء نجحن أخيراً في وضع بصماتهن الكاملة على تصميم المركبات، من أبرزهن الأميركيتان ميشيل كريستينسون، ودايان آلين.«الإمارات اليوم» ترصد هنا أبرز النساء حول العالم اللائي نجحن في وضع بصماتهن الواضحة على صعيد تصاميم السيارات، سواء التصميم الكامل للسيارة، أو مكوناتها: تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | نساء وضعن بصماتهن على السيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.