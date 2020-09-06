الامارات | «الشارقة للكتاب» تُطلق «نادي الناشرين» عن بُعد

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للكتاب» تُطلق «نادي الناشرين» عن بُعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن إطلاق مبادرة «نادي الناشرين»، برعاية المنطقة الحرّة لمدينة الشارقة للنشر، بهدف دعم قطاع النشر ورفد العاملين فيه بالعديد من الخيارات الواعدة للارتقاء بأعمالهم، في ظلّ الظروف التي يمرّ بها العالم جرّاء انتشار فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى مناقشة العديد من القضايا المختلفة ذات الصلة في المجال.

ويعقد النادي أولى جلساته الحوارية يوم الأربعاء المقبل (عن بُعد) عبر تطبيق التواصل المرئي «زووم»، حيث يستضيف فيها مجدي عبدالله إبراهيم، مدير دار ماهي للنشر والتوزيع، ويديرها الدكتور عماد الدين الأكحل، مؤسس ومدير شركات «إبييدي» لبيع ونشر الكتب الورقية بالمملكة المتحدة ومصر.

وتتناول الجلسة أهمية إيجاد طرق مبتكرة لتسويق العناوين الجديدة، وكيفية الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في دعم جهود الناشرين، وضمان مواصلة عملية بيع الكتب في مختلف الظروف. كما ستلقي الجلسة الضوء على دور معرض الشارقة الدولي للكتاب في رفد قطاع النشر إقليمياً وعالمياً بالكثير من الخيارات الواعدة والمتطورة.

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وعن هذه المبادرة أكّد فيصل النابودة، المنسق العام لمؤتمر الناشرين التابع لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، أن الهيئة تحرص على استمرارية الفعل الثقافي في مختلف الظروف، خصوصاً قطاع النشر الذي يُعدّ واحداً من أهم القطاعات وأكثرها حيوية في مسيرة الإبداع والثقافة الإنسانية، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تفتح المجال أمام الناشرين والخبراء في المجال لتبادل الأفكار الواعدة من أجل الارتقاء بهذه الصناعة.

وقال المنسق العام لمؤتمر الناشرين: «تنظّم الهيئة على هامش فعاليات معرض الشارقة للكتاب سنوياً مؤتمر الناشرين الذي يحشد طيفاً واسعاً من الناشرين والمتخصصين؛ ومواصلة لهذه الجهود حرصت الهيئة على الاستفادة من المقومات التكنولوجية التي يتيحها العصر، حيث جاءت هذه المنصة الرقمية لتكون منبراً لجميع الناشرين للحديث عن أهم القضايا التي تهمهم ومناقشة الاستراتيجيات النوعية التي نتطلع من خلالها لأن توفّر بدائل متطورة تدفع هذه الصناعة المهمة قدماً نحو الأمام خصوصاً في هذه الظروف».

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