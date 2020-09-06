الامارات | رأس الخيمة.. رحلة العمر بين الرمال الذهبية والجبال الساحرة

شكرا لقرائتكم خبر عن رأس الخيمة.. رحلة العمر بين الرمال الذهبية والجبال الساحرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتميز إمارة رأس الخيمة، الواقعة أقصى شمال الإمارات، بمساحات طبيعية ساحرة، وإرث حضاري وثقافي عريق، تعود جذوره إلى أكثر من 7000 عام، لتوفر بذلك وجهة مثالية للاسترخاء، والتمتع بتجربة الضيافة العربية الأصيلة. وتعد رأس الخيمة الوجهة المثالية للراغبين بالاستمتاع بالمناظر الطبيعية الساحرة، وأشعة الشمس الدافئة على مدار العام، بدءاً من الشواطئ الخلابة وأشجار المنغروف والصحارى ذات الرمال الذهبية والواحات الخضراء، وصولاً إلى سلسلة جبال الحجر التي تحتضن قمة جبل جيس، أعلى قمة جبلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ينخفض فيها متوسط درجة الحرارة إلى 10 درجات مئوية عن بقية مناطق الدولة.

وتتخطى رأس الخيمة كونها مجرد وجهة سياحية، إذ تقدم لزوارها تجربة العمر، بفضل مناظرها الطبيعية ومعالمها المتنوعة، والتجارب المميزة التي تناسب جميع الزوار، بدءاً من الاسترخاء على الشواطئ الرملية الممتدة على مسافة 64 كيلومتراً، والفنادق والمنتجعات الفاخرة، والاستمتاع بممارسة الرياضات المائية ولعبة الغولف في الملاعب المطلة على الواجهة البحرية. ويمكن للزوار العبور بين أشجار المنغروف، من خلال مغامرات قوارب «الكاياك»، التي تتيح لهم استكشاف روعة الحياة البحرية، والطيور التي تقطنها. وتقدم رأس الخيمة فرصة فريدة لعشاق رحلات السفاري، لاختبار تجربة صحراوية وسط الكثبان الرملية، وركوب الجمال والخيول، والتخييم الليلي بين الجبال والصحارى، والقيام بالعديد من الأنشطة، مثل: المسير الجبلي، أو ركوب الدراجات الهوائية، أو تجربة أطول مسار انزلاقي في العالم بين منحدرات جبل جيس، الذي يرتفع 1.934 متراً عن مستوى سطح البحر.

جزيرة المرجان

لا حدود للفخامة، التي يمكن أن تمنحها جزيرة المرجان لزوارها، فعلاوة على الشواطئ الخلابة والأجواء المريحة، تقدم جزيرة المرجان للزوار تجارب متعددة لا نظير لها. وتتكون الجزيرة من أربع جزر تمتد لمسافة 4.5كم، داخل المياه الفيروزية اللون الخلابة برأس الخيمة، وقد سميت بالمرجان نظراً لشكلها الشبيه بالشعاب المرجانية. وتمنح الجزيرة الزوار مزيداً من الترفيه والاسترخاء، حيث تضم مجموعة من المنتجعات الفاخرة، وتنظم أكبر عروض للألعاب النارية في العالم، خلال احتفالات رأس السنة، حيث سجلت خمسة أرقام في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مع وجود الكثير من وسائل الترفيه والاسترخاء.

وتعتبر «جزيرة المرجان» أيقونة المشروعات الساحلية في إمارة رأس الخيمة، وتضم حالياً أكثر من 1600 غرفة فندقية من فئة خمس نجوم، قيد التشغيل من قبل علامات تجارية مرموقة عدة، أمثال: «فنادق ريكسوس»، و«فنادق ومنتجعات هيلتون»، و«آكور للفنادق»؛ بالإضافة إلى أكثر من 2000 وحدة سكنية، تشمل مساكن «باب البحر»، و«باسفيك» من مجموعة «سيليكت». وتمتلك، حالياً، عدداً من المشروعات قيد التخطيط، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

ريكسوس باب البحر

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يعدّ منتجع ريكسوس باب البحر ذو الـ5 نجوم بمثابة الاختيار الأمثل، لتقضي مع الأسرة عطلة سعيدة. وله طابعه الفريد، والذي يطلق عليه بجدارة «المكان الوحيد» لقضاء التجارب الممتعة، مع توفير باقة إقامة شاملة المأكولات والمشروبات للعائلات، والتي تجعله وجهة ترفيهية مفضلة للكبار والصغار، فضلاً عن الأنشطة الترفيهية ووسائل الترفيه الأخرى الموجودة داخل المنتجع. ومن الصعب إضاعة فرصة الاستمتاع بمبانيه الهرمية الفريدة على الشاطئ الهادئ، حيث تتوافر غرف استضافة مجهزة تجهيزاً كاملاً، فضلاً عن روعة إطلالات الخليج العربي على المناظر الطبيعية الخلابة، والبرك المائية والحدائق. ويقدم المنتجع خدمات الطعام والمشروبات على مدار 24 ساعة، في منتجع شامل ورائع للعائلات، حيث يوجد أكثر من 14 مطعماً، تقدم مجموعة هائلة من فنون تذوق الطعام ذات المستويات العالمية، مثل: ميت بوينت، ومطعم سيفين هايتس، ومطعم لوليفو، وفيش بون، وآجا، وغيرها.

موسيقى بلا حدود

يضمن منتجع ريكسوس باب البحر قضاء وقت ممتع، والاستمتاع باستخدام وسائل الترفيه المتعددة، التي تتغير بتغير الموسم. كما يقدم عروضاً رائعة للعائلات والأصدقاء، مثل عروض الرقص المباشرة، وحفل كاريوكي، وعروضاً موسيقية مباشرة باستخدام الآلات، وغيرها.

كما يحرص المنتجع على الترفيه عن ضيوفه الصغار، عن طريق نادي ريكسي، ونادي تين، والذي يتكون من العديد من الأنشطة الترفيهية، مثل: دروس الرقص، ودروس الطبخ، وملعبين للأطفال، ورياضة اليوغا، وعرض اكتشاف المواهب، وعروض السحر، وفن طيّ الورق الأوريغامي.

• جبل جيس.. أعلى قمة جبلية في الإمارات حيث الحرارة أقلّ 10 درجات مئوية عن بقية مناطق الدولة.

• مجموعة من المنتجعات الفاخرة تنظم أكبر عروض للألعاب النارية في العالم.. ودخلت موسوعة «غينيس» 5 مرات.

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