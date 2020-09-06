الامارات | أغاني فرانك سيناترا تنقذ الفيل «كافان» في باكستان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ما السر في تهدئة فيل غير سعيد؟ أغاني فرانك سيناترا، وفقاً لأمير خليل، وهو طبيب بيطري مهمته الآن نقل الفيل (كافان - 36 عاماً)، من الظروف السيئة في حديقة حيوانات إسلام آباد إلى محمية آمنة في كمبودياـ بعد أن قضت محكمة باكستانية بأنه يجب تحرير جميع الحيوانات في حديقة الحيوان أو نقلها إلى بيئة أفضل. وقال «عندما وصلنا قبل 10 أيام، بدأت تدريبه والغناء له، وتجاوب معي»، مضيفاً أنه اختار أغنية سيناترا الشهيرة «ماي واي». وجاء قرار المحكمة بعد حملة عالمية استمرت أربع سنوات، بدعم من المغنية الأميركية شير. وأمضى الفيل السنوات الثماني الأخيرة وحده بعد وفاة شريكته. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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