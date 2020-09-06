الامارات | أستاذة جامعية أميركية تقرّ بالكذب بشأن أصولها

شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذة جامعية أميركية تقرّ بالكذب بشأن أصولها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقرّت أستاذة جامعية أميركية، كانت تقدّم نفسها على أنها من ذوي البشرة السوداء، بأنها كذبت بشأن أصولها وبأن بشرتها بيضاء في الأصل.

واعترفت الأستاذة في جامعة جورج واشنطن جيسيكا كروغ، بأنها كذبت لفترة طويلة من حياتها، موضّحة «أخفيت ماضيّ كطفلة يهودية بيضاء من أحياء كانساس سيتي لانتحال هويات عدّة للسود لست أهلاً لها، أولاً سوداء من إفريقيا الشمالية ثمّ أميركية من أصول إفريقية، فسوداء من البرونكس أصلها من منطقة الكاريبي». وكتبت كروغ في رسالة لها على موقع إلكتروني، أن «هذه الأكاذيب هي أبلغ مثال على طريقة استغلال البعض ممن ليسوا سود البشرة هويات السود وثقافاتهم».

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وجاء في بيان للجامعة، أن «الدكتورة كروغ لن تعطي حصصاً دراسية هذا الفصل».

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