أسباب متعددة لمتلازمة الوهن العضلي.. إليك أبرز أعراضها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي: متلازمة الوهن العضلي تعد من المشكلات المناعية التي ينتج فيها الجهاز المناعي أجسام مضادة تدمر بعض المستقبلات العصبية، ما يتسبب في تلقي العضلات إشارات عصبية أقل، وبالتالي يحدث ضعف في العضلات المصابة ما قد يؤثر على مرونتها وقدرتها على الحركة. ويصيب الوهن العضلي عضلات العين أو الوجه أو الرقبة والأطراف. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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