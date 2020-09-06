أنفلونسر: الدلع الزيادة بيجيب مشاكل نفسية للأطفال

علاقات و مجتمع

قالت مريم وليد، أنفلونسر، إنها تدقق في اختيار تصرفاتها وكلامها قبل عرضه على صفحاتها، وذلك بسبب متابعة عدد كبير من الأشخاص لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

Advertisements

وأضافت "وليد" خلال استضافتها ببرنامج "مساء DMC"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "DMC"، أنها كانت دائمًا ما تقارن نفسها بمن في نفس سنها، حتى تدخلت والدتها معها وناقشتها حتى بدأت في الاقتناع: "الدلع الزيادة وحش، ومن أكثر الحاجات اللي تخلي الطفل عنده مشاكل بعد كده أو يبوظ"، موضحة أن والدتها عاملتها في البداية كـ"ناضجة" فكريًا، وأنها التزمت مع والدتها بعدد من المسؤوليات مقابل الحقوق التي تتلقاها: "مينفعش كلمة لأ وخلاص، ومهما كنا صغيرين بنفكر وعندنا رأي".

وأكدت أن الاهتمام بالرياضة في مرحلة الصغر أحد أهم العناصر التي تؤثر على الشباب في عدم شرب الخمور أو تدخين السجائر بوجه عام، مشيرة إلى أن الأهل وفي حال لم يستطيعوا زرع الثقة في الطفل منذ الصغر سيتعلم الكذب مع مرور السنوات.