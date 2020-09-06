طالبة بـ"اقتصاد وعلوم سياسية": كنت أساعد والدتي في جني البصل من الغيطان

علاقات و مجتمع

قالت سماح هاني، طالبة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إنها بعد ولادتها افتقدت وجود أب أو أخ أو أخت في حياتها، حيث أنها كانت تحيا مع أهل والدتها بمدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة، وعانوا كثيرا من ضيق الرزق، ولكنها أمنت بأن الله يمتحنها وصبرت: "مش كل الحياة هتبقى مرة، وهتيجي ظروف أخرى".

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وأضافت "هاني"، خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنها كانت تحاول توفيق ساعات يومها لمساعدة والدتها، والمذاكرة في يوم واحد، موضحة أنها كثيرا ما سمعت أنها لن توفق في حياتها بسبب ظروفها، وستنحرف عن مسار التفوق والتعليم، غير أنها رفضت ذلك، وعملت على تحصيل مناهجها حتى نجحت بالالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وأكدت أنها كانت تساعد والدتها في جمع البصل من الغيطان بمحافظة البحيرة، ولم يجدوا من يعولهم، بعدما انفصل والدها عن والدتها في فترة مبكرة من حياتها، وهي في عمر الشهرين، مشيرة إلى أنها منذ المرحلة الابتدائية كانت متفوقة في دراستها، وبالرغم من الضغوطات التي واجهتها والدتها لتركها إلى أبيها، غير أن الأم رفضت ذلك وساندتها حتى وصلت لذلك.

وتابعت: "الكلية دي كانت حلم من أحلامي، وكنت بكتبها في كل الكتب علشان أوصل ليها، ولكن الكلية دي هتحتاج فلوس كتير، وأمي شالتني 18 سنة من حياتها، وهي تعبت وكل إنسان وليه طاقة وأنا عايزه أخفف عنها".