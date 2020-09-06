إنجي المقدم تنشر صور لها من كواليس حفل قرعة مونديال اليد

علاقات و مجتمع

نشرت منذ قليل، الفنانة إنجي المقدم، صور لها قبل انطلاق حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد، مصر 2021.

وكتبت المقدم تعليقًا على مجموعة الصور التي نشرتها: "أحب كل شيء عن اليوم، تبدو خاصة جدًا، شكرًا للفريق الخاص بي على هذه الليلة".

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ولفتت الفنانة إنجي المقدم الأنظار بإطلالتها، حيث ظهرت بـ"جامبسوت" أبيض فضفاض، مزود بـ"ذيل" طويل، الذي تميز بأنه غير منقوش وبأكمام طويلة، مع مكياج "سموكي"، وتسريحة شعر إنسيابية، لتظهر في إطلالة تشبه "العروس"، في حفل الزفاف.

وشهد الحفل، حضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للبطولة، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بالإضافة إلى 17 وزيرا، وهشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد رئيس اللجنة التنفيذية المنظمة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بالإضافة إلى مندوبي 29 دولة، وممثل مصر، البلد المضيف، على أن يتحدد اسم الدولتين المتبقيتين في عدد المشاركين لاحقا بعد الانتهاء من تصفيات الملحق للبطولة الشهر المقبل.