متابع يمازح هالة صدقي: "تتجوزيني رسمي أو عرفي".. وترد: "لما أطلق نشوف"

علاقات و مجتمع

طالب أحد متابعي الفنانة هالة صدقي، بالزواج العرفي منها، وذلك تعليقًا على مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام".

وظهرت صدقي، على متن مركب في البحر قائلة: "صباح فيروز، صباح البحر، صباح الهوا، صباح الروح النضيفة، نضفوا روحكم بيبان على الوش صباحكم زى الفل"، الأمر الذي دفع أحد متابعيها للرد على الفيديو بكلمات خادشة: "والله أنت زي الجمل، تتجوزيني عرفي أو شرعي المهم اتجوزك".

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وأضاف: "أنا بحب الست اللي في سنك، عشان خبرة في كل حاجة".

من جانبها ردت صدقي على متابعها: "أصبر بس أطلق وبعدين نشوف حكاية الخبرة دى.. عيب يا ابني".

يذكر أن الفنانة هالة صدقي، تعيش حاليًا خلافات وصلت للقضاء مع زوجها المحامي سامح صدقي، بعد زعمه بأنها ليست أم أبنائه الحقيقية، وطالبها بإجراء تحليل DNA، لإثبات النسب.