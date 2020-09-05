بسبب وزنها الزائد.. أماندا رفضت كلمة "سمينة" فقتلها شاب بطلقة نارية

علاقات و مجتمع

بشكل صادم، تعرضت شابة برازيلية للقتل، بسبب وزنها الزائد خلال شراء وجبة الإفطار.

وبدأت الواقعة، إثر خلاف بشأن وزن أماندا نونيس، مع شخصين أثناء تسوقها لشراء وجبة الإفطار، فأطلق أحدهما النار على وجهها في نهاية الأمر.

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ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن أماندا نونيس (30 عامًا)، كانت موجودة في أحد متاجر منطقة بلفورد روكسو في ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية لشراء وجبة الإفطار، عندما سمعت شخصين يسخران من وزنها وينعتاها بـ "السمينة".

وعلى الفور قررت أماندا مواجهتهما، واحتدم جدالها مع الشخصين، قبل أن يُقدم أحدهما بصفعها على وجهها بشدة، وعندما أظهرت أماندا ردة فعل غاضبة سحب الرجل مسدسه وأطلق على وجهها عيارا ناريا، لتفارق الحياة بعد أن تم نقلها إلى إحدى مستشفيات المنطقة.

وأكدت الشرطة المحلية، أنه تم فتح التحقيقات في حادث مقتل أماندا، حيثُ يتم تفريغ كاميرات المراقبة لتحديد الجناة، واستدعاء الشهود لتحديد مطلق العيار الناري للزج به في السجن.

يذكر أن البرازيل تحتل المركز الخامس عالميا في جرائم قتل النساء، حيثُ سجلت ولاية ريو دي جانيرو عددا كبيرا من جرائم قتل النساء، راحت ضحيتها قرابة 4 آلاف امرأة.