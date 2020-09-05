احذر.. أطعمة الإفراط في تناولها يسبب الإصابة بالإسهال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الإسهال حالة شائعة قد يكون ناتجا عن التهابات أو أثر جانبي للأدوية، أو عرض لحالات أخرى، أو وجبة معينة تناولتها لم تكن جيدة.

ونظرا لأن بعض الأطعمة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأعراض، فمن الجيد معرفة الأطعمة التي تسبب الإسهال، لتجنبها، كما أوضح موقعا "medicalnewstoday" و"everydayhealth".

1- الفواكه التي تحتوي على الليكوبين:

الليكوبين هو الكاروتين الذي يعطي العديد من الفواكه صبغتها الحمراء، وتوجد في العديد من أنواع الفواكه، منها التوت والبابايا والجريب فروت والمانجو.

وتحذر جمعية السرطان الأمريكية من أن الإفراط في تناول هذه الفواكه يوميا، قد يسبب عسر هضم وانتفاخ وإسهال.

2- البطيخ:

من الأطعمة الشائعة التي تسبب الإسهال إذا تم تناوله بكميات كبيرة، فقد تكون النتيجة آلام في المعدة ومشاكل في الجهاز الهضمي.

3- الكمثرى:

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بالرغم من أنها من الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف المفيدة لصحة الجهاز الهضمي، إلا أن الإفراط في تناولهما قد يؤدي إلى الإصابة بالإسهال وتراكم الغازات في البطن.

4- الكافيين:

المشروبات والأطعمة التي تحتوي على الكافيين يمكن أن تسبب الإسهال لدى بعض الأشخاص، نظرا لأن الكافيين من المنبهات التي تسرع من معدل انتقال الطعام عبر الأمعاء، ما يؤدي إلى الإصابة بالاسهال.

5- الأطعمة الغنية بالدهون:

الأطعمة المقلية والتي تحتوي على الكثير من الدهون، تسبب الإسهال نظرا لأنه يصعب على الجسم معالجتها، لذا يجب الحد من تناول هذه الأطعمة بكميات كبيرة.

6- الأطعمة الحارة:

الأطعمة الحارة والتوابل يمكن أن تهيج بطانة الأمعاء وتسبب برازا رخوا، ويحدث هذا عادة بعد تناول وجبة حارة ويعود إلى طبيعته بعد فترة وجيزة، حيث لا يمتص الجسم المركبات الموجودة في الأطعمة الحارة وتشق طريقها إلى الأمعاء.=

7- الجلوتين:

الجلوتين هو البروتين الموجود في القمح والشعير، والعديد من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في هضمه يعانون من أمراض خطيرة، مثل مرض الاضطرابات الهضمية، وعندما يعاني شخص ما من مرض الاضطرابات الهضمية، يتفاعل جهاز المناعة لديه مع الجلوتين، ما يؤدي إلى تلف الأمعاء الدقيقة، وحدوث الاسهال.