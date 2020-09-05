منها مشاكلك بالعمل.. 8 أشياء احذر مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

في الآونة الأخيرة، بدأ الكثير من الأشخاص مشاركة ما يفعلونه أو ما يقومون به في حياتهم اليومية على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن هناك العديد من الأمور التي يجب عدم مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي حتى تكون في أمان، حسب ما جاء في موقع "Brightside".

- علاقتك بشريك حياتك:

يقول الخبراء إن الأزواج الذين يفرطون في مشاركة مشاعرهم وعلاقتهم بشريك حياتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، عادة ما يشعرون بعدم الأمان في علاقاتهما، ولديهما بعض الشكوك حول شركائهما.

- التقاط صور السيلفي في المناسبات المقدسة:

تتطلب بعض الأماكن والمناسبات اتباع سلوك معين، ولهذا السبب لا يجب عليك التقاط صور سيلفي بوجهك المبتسم أثناء الجنازات أو في المقابر أو المساجد والكنائس.

- شكاوى العمل:

يكتشف زملائك موقفك تجاه رئيسك في العمل أو ظروف العمل من خلال ما تنشره على مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك بغض النظر عن مدى إحباطك من وظيفتك الحالية، يجب الاحتفاظ بذلك بشكل شخصي، وإلا فقد تفقد وظيفتك.

- موقعك:

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قد يبدو من الرائع أن تدع أصدقائك وعائلتك يعرفون مكانك في أي لحظة، ولكن إذا كنت تريد حماية نفسك من الأفراد المؤذيين، فمن الأفضل الاحتفاظ بخصوصياتك وتجنب نشر ومشاركة موقعك في كل منشور.

- خطط السفر:

يعد نشر صور ومعلومات من المنتجع الذي تقيم فيه خطأ فادحا، لأنك لا تعرف من قد يرى هذه المعلومات ويستخدمها لاقتحام منزلك وسرقة كل ما لديك، لذا إذا كنت ترغب في مشاركة تجربة السفر الخاصة بك، فانتظر حتى تعود، وبذلك يكون الأمر أكثر أمانا.

- وثائق الهوية الشخصية (جوازات السفر وسجلات الممتلكات):

في بعض الأحيان، يشعر الأشخاص بالفرح الشديد في المراحل المهمة في حياتهم، مثل الحصول على رخصة القيادة للمرة الأولى أو شراء منزل جديد، لدرجة أنهم يريدون مشاركة فرحتهم مع الجميع على الفور، ولكن انتبه حيث إنه كلما زادت المعلومات الشخصية التي تكشف عنها عبر الإنترنت، زادت المخاطر التي تتعرض لها، لأنه إذا تمكن شخص ما من رؤية بياناتك الشخصية بوضوح كافٍ، فلديه معلومات كافية لسرقة هويتك أو اقتحام منزلك.

- صور الموجات فوق الصوتية (سونار الحمل):

يقول أطباء أمراض النساء عادة أنه يجب عليك الانتظار حتى الثلث الثاني من الحمل لنشر الأخبار السعيدة على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الحمل، لأن خطر الإجهاض يكون أقل في ذلك الوقت، لذا يجب عليكِ الاحتفاظ بخبر حملك وتجنب نشره ومشاركته على مواقع التواصل الاجتماعي على الأقل في الثلث الأول من الحمل.

- الهدايا والمشتريات باهظة الثمن:

تشير الدراسات إلى أن تصفح صور ممتلكات الآخرين باهظة الثمن على وسائل التواصل الاجتماعي، يزيد من شعورنا بعدم الأمان والفشل، ويملأنا بالحسد وعدم الرضا عن حياتنا، لذا كن حذرا للغاية في اختيار الأشياء التي ترغب في مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي.