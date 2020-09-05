بالصور.. إعلامية ترتدي فستان دينا الشربيني في حفل قرعة مونديال اليد

لايف ستايل

لفتت الإعلامية ميرهان عمرو الأنظار بإطلالتها، خلال مشاركتها في تغطية حفل قرعة مونديال اليد، المنعقدة حاليا تحت سفح الأهرامات.

ظهرت الإعلامية بفستان "بليرز"، الذي تميز بأنه بكم واحد فقط، كما أنه متوسط الطول، ومزين بزرائر ذهبية أعلى الخصر، مع تسريحة شعر إنسيابية مزودة ببعض التموجات.

دينا الشربيني تظهر بالفستان نفسه

الإطلالة التي ظهرت بها "ميرهان"، تطابق فستان ارتدته دينا الشربيني من ماركة "بالمان" الفرنسية الشهيرة، في حفل توزيع جوائز Joy، الذي أقيم على هامش منتدى الترفيه، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية في 2019.

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سعر "فستان البليزر"

يصل سعر الفستان إلى مبلغ 2037 يورو أي ما يعادل ما يزيد عن 36 ألف جنيه مصري، بحسب ما عرضه موقع "NET - A - PORTER" الإنجليزي.

يشهد الحفل حضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للبطولة، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بالإضافة إلى 17 وزيرا، وهشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد رئيس اللجنة التنفيذية المنظمة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بالإضافة إلى مندوبي 29 دولة، وممثل مصر، البلد المضيف، على أن يتحدد اسم الدولتين المتبقيتين في عدد المشاركين لاحقا بعد الانتهاء من تصفيات الملحق للبطولة الشهر المقبل.