عمرو دياب يعيد نشر "أماكن السهر": "في أي مكان في عيون باصين حواليه"

علاقات و مجتمع

أعاد الفنان عمرو دياب، نشر مقطع من أغنيته الجديدة "أماكن السهر"، التي ظهرت فيها الممثلة دينا الشربيني كـ"موديل"، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

علق "دياب"، على المقطع القصير بإحدى كلمات الأغنية "أماكن السهر": "ده في أي مكان في عيون باصين حواليه"، مشيراً إلى وضع الأغنية كاملة في "بايو" حسابه الرسمي.

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يقارب الـ60 ألف تسجيل إعجاب، وآلاف التعليقات، أبرزها: "خلاص يا هضبة عقدتنا"، و"يا بختك بدينا الشربيني"، و"أجمل ثنائي في الدينا".

بالرجوع إلى فيديو كليب "أماكن السهر"، ظهرت "الشربيني" لمدة تقارب الدقيقتين والـ27 ثانية، فيما أطل "الهضبة" لمدة تتجاوز الدقيقتين والـ48 ثانية، ليستحوذ "دياب" على النصيب الأكبر من الظهور بفرق ثوان معدودة.

يذكر أن دينا الشربيني، ظهرت للمرة الأولى كموديل مع عمرو دياب، في كليب "أماكن السهر"، أحدث أغاني الهضبة التي صدرت قبل أيام قليلة، وجاءت من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والكليب من إخراج أحمد النجار.