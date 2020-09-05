علي غزلان بدون منة عرفة بزفاف آيسل خالد ملكة جمال مصر "عكس كتب الكتاب"

علاقات و مجتمع

شارك اليوتيوبر، والطبيب علي غزلان، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة له من حفل زفاف، ملكة جمال مصر في العام 2016، آيسل خالد.

وعلق "غزلان": "أنا اللي معرفهم على بعض، فرحان لفرحتهم، لأني عارف قد ايه تعبوا عشان حبهم ينتصر، ربنا يتمملكوا بخير يا أصدقائي ويبعد عنكوا العين".

الجدير بالذكر، أن الفنانة منة عرفة، لم تتواجد بصحبة "علي" خلال حفل الزفاف، رغم ظهورهما سويًا مع "آيسل" من قبل، فضلًا عن ظهورهما أيضًا بعقد قرانها.

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علي ومنة بصحبة آيسل خالد في صورة أخرى نشرتها صديقتهما

وكانت أيسل خالد، نشرت صورة منذ عدة أشهر، اثارت الجدل حول وجود علاقة عاطفية بين الثنائي، إذ نشرت عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لثلاثة ثنائيات، يمثلوا مسار العلاقات العاطفية التي تبدأ من الارتباط إلى الخطوبة ومن ثم الجواز.

بدأت الصورة بالثنائي منة عرفة وعلي غزلان، ثم أيسل ملكة جمال مصر وخطيبها، ثم البلوجر مروة حسن مع زوجها، وعلقت "أيسل" قائلة: "مرحلة الارتباط.. مرحلة الخطوبة.. مرحلة الجواز".

وكانا الثنائي حضرا سويًا كتب كتاب "آيسل" داخل مسجد الشرطة، مما اثر الجدل حينها، واعتقد البعض إنه عقد قرانهما.

حفل زفاف آيسل خالد

واحتفلت ملكة جمال العالم السابقة، بحفل زفافها، مساء أمس، متألفة بفستان يشبه إطلالات الأميرات، بتوقيع "سامو هجرس".