شاركت في تقديم حفل قرعة مونديال اليد.. معلومات عن جاسمين طه

علاقات و مجتمع

لفتت الإعلامية جاسمين طه الأنظار بإطلالتها، خلال مشاركتها في حفل قرعة مونديال اليد، المنعقدة حاليا تحت سفح الأهرامات.

وظهرت "جاسمين" بفستان أسود طويل، الذي تميز بأنه بدون أكمام، ومزين بنقوش فضية لامعة، مع تسريحة شعر إنسيابية ومكياج "سموكي".

ويرصد "هُن" أبرز المعلومات عن مقدمة الحفل، خلال الفقرات التالية.

- ابنة العميد طه زكي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأسبق.

- تزوجت من الدكتور إبراهيم حجازي، نجل عبدالعزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق، في الصف الثاني الجامعي.

- حصلت على ماجستير في الإدارة العامة من الجامعة الأمريكية.

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- بدأت حياتها المهنية كمراسلة، في التليفزيون المصري ثم مساعدة مخرج، ثم مقدمة برامج.

- شاركت في تقديم برنامج "البيت بيتك"، و"ليالي الأوبرا"، و"صباح الخير يا مصر"، و"هن"، و"نادي السينما"، و"ويك إيند".

- قدمت مؤتمر تدشين العام الثقافي المصري الصيني بالأقصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصيني.

- شاركت الإعلامية جاسمين طه في تقديم أكثر من مهرجان، عام 2015، أبرزها مهرجان الموسيقى العربية ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

- في 2016، قدمت حفلي افتتاح وختام المهرجان.

- انضمت جاسمين طه في يناير 2017 لقناة "DMC" لتشارك في تقديم برنامج "السفيرة عزيزة".

يشهد الحفل حضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للبطولة، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بالإضافة إلى 17 وزيرا، وهشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد رئيس اللجنة التنفيذية المنظمة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بالإضافة إلى مندوبي 29 دولة، وممثل مصر، البلد المضيف، على أن يتحدد اسم الدولتين المتبقيتين في عدد المشاركين لاحقا بعد الانتهاء من تصفيات الملحق للبطولة الشهر المقبل.