إنجي المقدم بجامبسوت ومكياج سموكي في "قرعة مونديال اليد": "عروس الحفل"

لايف ستايل

لفتت الفنانة إنجي المقدم الأنظار بإطلالتها، خلال مشاركتها في تقديم حفل قرعة مونديال اليد، المنعقدة حاليا، تحت سفح الأهرامات، مع الإعلامية جاسمين طه، والممثل خالد النبوي.

وظهرت "إنجي" بـ"جامبسوت" أبيض فضفاض، مزود بـ"ذيل" طويل، الذي تميز بأنه غير منقوش وبأكمام طويلة، مع مكياج "سموكي"، وتسريحة شعر إنسيابية، لتظهر في إطلالة تشبه "العروس"، في حفل الزفاف.

يشهد الحفل، حضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للبطولة، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بالإضافة إلى 17 وزيرا، وهشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد رئيس اللجنة التنفيذية المنظمة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بالإضافة إلى مندوبي 29 دولة، وممثل مصر، البلد المضيف، على أن يتحدد اسم الدولتين المتبقيتين في عدد المشاركين لاحقا بعد الانتهاء من تصفيات الملحق للبطولة الشهر المقبل.

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وبدوره، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الهدف الرئيسي للوزارة، هو تنظيم مبهر لبطولة العالم لكرة اليد رجال في يناير 2021 بمصر، على مختلف الأصعدة التنظيمية والفنية والإدارية.

وأضاف أشرف صبحي، في تصريحات للموقع الرسمي للوزارة، أن مصر تملك كل مقومات نجاح تنيظم البطولة، من خبرات تنظيمية وتوافر البنية الإنشائية الرياضية، ووسائل الانتقال، وفنادق الإقامة، والمطارات الدولية، والمعالم السياحية وعوامل الأمن والأمان والاستقرار.