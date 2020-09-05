جاسمين طه بفستان أسود لامع في حفل قرعة مونديال اليد

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لفتت الإعلامية جاسمين طه، الأنظار بإطلالتها، خلال مشاركتها في حفل قرعة مونديال اليد، المنعقدة حاليا تحت سفح الأهرامات.
وظهرت "جاسمين"، بفستان أسود طويل، الذي تميز بأنه بدون أكمام، ومزين بنقوش فضية لامعة، مع تسريحة شعر إنسيابية ومكياج "سموكي".
يشهد الحفل، حضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للبطولة، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بالإضافة إلى 17 وزيرا، وهشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد رئيس اللجنة التنفيذية المنظمة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بالإضافة إلى مندوبي 29 دولة، وممثل مصر، البلد المضيف، على أن يتحدد اسم الدولتين المتبقيتين في عدد المشاركين لاحقا بعد الانتهاء من تصفيات الملحق للبطولة الشهر المقبل.
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أكد أن الهدف الرئيسي للوزارة، هو تنظيم مبهر لبطولة العالم لكرة اليد رجال في يناير 2021 بمصر، على مختلف الأصعدة التنظيمية والفنية والإدارية.
وقال أشرف صبحي، في تصريحات للموقع الرسمي للوزارة، إن مصر تملك كل مقومات نجاح تنيظم البطولة، من خبرات تنظيمية وتوافر البنية الإنشائية الرياضية، ووسائل الانتقال، وفنادق الإقامة، والمطارات الدولية، والمعالم السياحية وعوامل الأمن والأمان والاستقرار.
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