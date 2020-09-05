معلومات عن نور عمرو دياب بعد ظهورها النادر مع أختها الصغرى

علاقات و مجتمع

ظهور نادر، جمع بين كنزي عمرو دياب ابنة زينة عاشور، وشقيقتها الكبرى نور دياب ابنة الفنانة شيرين رضا، خلال مقطع فيديو جديد، الذي شاركته الثنائي عبر خاصية "أستوري"، على حسابهما الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر الثنائي، في مادة مصورة لا تتعدى الـ15 ثانية، بـ"فلتر الفراشات"، مبتسمتين للكاميرا، إلا أن "كنزي"، قررت إخراج لسانها، التي تعد من حركاتها الشهيرة.

يأتي ذلك بعد رسائل اشتياق ومحبة، وجهتها نور عمرو دياب، إلى والدتها الفنانة شيرين رضا ووالدها "الهضبة"، والفنانة دينا الشربيني، عبر "إنستجرام"، وسط تفاعل الفنانين الثلاثة مع رسائلها.

في ظل حذف "الشربيني" لـ"رضا"، من قائمة المتابعة على "سوشيال ميديا" ثم تراجعها عن ذلك القرار.

"هن" رصد أبرز المعلومات عن نور عمرو دياب، خلال الفقرات التالية.

1- هى الابنة الأولى للفنان عمرو دياب من زوجته الممثلة شيرين رضا.

2- لديها 3 أشقاء من الزوجة الثانية لوالدها زينة عاشور.

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3- تجمعها علاقة صداقة بالفنانة دينا الشربيني، التي تربطها علاقة عاطفية مع "الهضبة".

4- تحدثت شيرين رضا عن ابنتها، خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة": "نور كانت حياتي، ولما خلفت نور اعتزلت التمثيل فترة طويلة علشان أتفرغ لها، ولما دخلت المدرسة رجعت تاني".

5- درست العديد من التخصصات، منها "بيولوجي" داخل الجامعات المصرية، فضلا عن تحضير ماجستير في التسويق، بالإضافة إلى دراسة إدارة أعمال ولغة الإشارة.

6- دشنت حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" في 2016، ويتابعها 16 ألف متابع من مختلف دول العالم.

7- غنى لها والدها أغنية "نور العين"، التي تم إصدارها في 1996.