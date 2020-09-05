استوحي أناقتك من الفنانة رجاء الجداوي "الاختلاف عنوان أزيائها"

لايف ستايل

كانت الأناقة والبساطة سر أزيائها التي ابتعدت عن التقليدية، احترفت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عالم الأزياء والموضة المصرية والعالمية، فكانت تمتلك ذوقًا رفيعًا وذكاءً خارقًا في اختيار ما يميز إطلالتها، ويجعلها محط انتباه المعنيين بالموضة.

وتحل غدًا الأحد 6 سبتمبر أول ذكرى لميلاد الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، بعد وفاتها، لذلك نقدم لكِ أبرز اطلالاتها.

أزياء الفنانة الراحلة رجاء الجداوي

خطت الفنانة الراحلة عالم الأزياء من خلال أول مشاركة لها في عالم الأزياء عام 1961، وكانت أول عارضة أزياء مصرية تعمل في هذا المجال.

تعاملت مع مجموعة من أشهر مصممى الأزياء من بينهم كوكو شانيل.

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ولم تختلف أزيائها في كل مرحلة عمرية حيث كانت "الشياكة" عنوان مختلف المناسبات التي كانت تحرص على حضورها.

رجاء الجداوي دائما تقدم رمزا للأناقة والاحتشام

كان لدى الفنانة الراحلة ذوق خاص، حيث تهتم بتناسق الألوان واختيار التصميمات الملائمة لكل مناسبة.

كان دائما يتحدث مصمم الأزياء الشهير هاني البحيري، عن مساهمة الفنانة رجاء الجداوي غير المباشر في تصاميم أزيائه، ونجاح عروضه خاصة في مصر.

وروي "البحيري" تفاصيل لقاءاته المتعددة مع الفنانة رجاء الجداوي، وذلك عبر مكالمة هاتفية سابقة لبرنامج "من مصر" على قناة "CBC"، قائلًا "خسرنا قامة فنية وإنسانية كبيرة، وستظل في قلوبنا بنصائحها وطيبة قلبها، وكلامها".