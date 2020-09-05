الامارات | صوّرها في دبي.. محمد رمضان يطرح «يا حبيبي» من فوق مدرعة حربية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بصورته من فوق مدرعة حربية أعلن الفنان محمد رمضان عن موعد طرح كليب أغنيته الجديدة «يا حبيبي»، حيث أكد أنها ستذاع غداً الأحد، عبر قناته الخاصة بموقع «يوتيوب».

ويذكر أنه قد تم تصوير الكليب بالكامل في إمارة دبي وبالتحديد في فندق فيرساتشي الشهير، وقام رمضان وأسرة العمل بإضفاء الكثير من السرية والخصوصية على العمل بشكل خلية شملت صنّاع الكليب فقط وفريقا من الفنيين المصريين، حرصاً على أن يتم التصوير والمونتاج بأسرع وقت ممكن وهو ما حدث بالفعل، حيث تم الانتهاء من التصوير وكامل العمليات الفنية خلال خمسة أيام.

وكان رمضان قد سافر برفقة شقيقه وأسرته إلى دبي من أجل تصوير الكليب، وقد منح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مؤخراً الإقامة الذهبية في دولة الإمارات للفنان محمد رمضان كهدية.

وعبر صفحته الشخصية على موقع الصور الشهير «إنستغرام» وجّه رمضان الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ولدولة الإمارات وكتب: «شكراً حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد حفظه الله وشكراً حكومة دبي على أجمل هدية التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة حفظها الله وحفظ حكامها وشعبها الغالي.. ثقة في الله نجاح».

ويشارك رمضان في الأغنية المطرب العالمي ميتر جيمس في أول تعاون بينهما.

ومن جانب آخر كان رمضان قد طرح مؤخرًا أحدث أغنياته «تيك توك» من كلمات فرغلي بلاكس وسوبر ساكو، وألحان فرغلي بلاكس ودا كابوس، ومن إخراج حسام الحسيني. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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