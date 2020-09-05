هل تتبع إحداها؟.. 5 عادات خاطئة تسبب خراج الأسنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي:

يتعرض البعض للإصابة بخراج الأسنان عند غزو البكتيريا للجزء الأعمق من السن من خلال وجود ثقب أو كسر فيه ما يؤدي إلى انتشارها أسفل الجذر، ما يتسبب في إصابة الشخص بالتورم والانتفاخ فضلًا عن الألم وصعوبة المضغ.

ويحدث خراج الأسنان نتيجة القيام بعدد من العادات غير الصحية.

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