غير "الشفايف".. 8 استخدامات فريدة لمرطب الشفاه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

مرطب الشفاه منتج لا بد منه وجوده في حقيبة مستحضرات التجميل لكل امرأة، فهو يحمي الشفاه من العوامل الخارجية المتعددة مثل الطقس البارد.

ومع ذلك، اتضح أن هناك بعض الاستخدامات الفريدة الأخرى لمرطبات الشفاه بخلاف علاج تشقق الشفاه، كما أوضح موقع "brightside".

1- منع تكون البثور:

ارتداء حذاء جديد في بعض الأحيان قد يتسبب في ظهور بثور على قدميك، لذا إذا حدث لكي ذلك، يمكنك وضع بعض مرطب الشفاه على المنطقة التي تزعجك والاستمرار في المشي دون الشعور بعدم الراحة.

2- إزالة حلقة عالقة:

في بعض الأحيان، لا تكون إزالة الخواتم سهلا مثل ارتدائها، وأول شيء نفكر فيه هو استخدام الصابون، ولكن استخدام مرطب الشفاه، من خلال تغطية حلقة الخاتم بأكملها بالمرطب، وبذلك ستصبح إزالتها أسهل بكثير.

3- إصلاح المصنوعات الجلدية المخدوشة وجعلها لامعة:

إذا كانت هناك خدوش صغيرة على حذائك الجلدي، فاستخدم ChapStick لإصلاحه، ويمكنك أيضا استخدام هذه الحيلة مع الحقائب والأحزمة والأثاث وأي شيء آخر أصبح باهتا وقديما بسبب الخدوش.

4- شفاء الجروح الطفيفة ولدغات الحشرات:

Advertisements

نظرا لخصائصه المرطبة والمهدئة، يمكن لـ ChapStick بسهولة تخفيف الحكة وتسريع الشفاء، كما أنه يقلل احمرار الجلد ويلطف الجروح الصغيرة.

5- الشعر والحواجب:

سيساعد مرطب الشفاه شعرك على البقاء مفرودا وناعما لفترة أطول، من خلال وضع القليل منه على فرشاة شعرك، ولأن مرطب الشفاه يتكون من الشمع، لذا إذا قومتي بتطبيقه على حواجبك، فإنه سيجعلها تبدو أنيقة.

6- تلطيف التهاب الأنف:

يتسبب مسح أنفك بشكل متكرر بسبب البرد في تهيج الجلد حول الأنف أو داخله، ويمكن لمرطب الشفاه تهدئة الأنف من خلال وضعه المنطقة المتهيجة، ما يؤدي إلى ترطيب الجلد ويساعد على الشفاء.

7- تزييت السحابات (السوستة) المكسورة:

تحتوي مرطبات الشفاه على الزيت، ولهذا فهي رائعة لإصلاح السحابات التي تعلق.

8- جعل عطرك يدوم لفترة أطول:

عند وضع مرطب الشفاه على يدك ثم قومتي بوضع العطر، فإن هذا سيجعل عطرك أقوى ويسمح لك بالاستمتاع بالرائحة لفترة أطول.