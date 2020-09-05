حظك هذا الأسبوع: الحمل تحتاج للتنزه.. وتحذير لـ" الدلو "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

-برج الحمل(21 مارس- 19 أبريل) :

عاطفياً: تحتاج إلى التنزه مع شريكك، أو القيام بمهام جديدة مثل الغوص أو ركوب الخيل.

مهنياً: تشعر ببعض الاضطرابات النفسية أو التوتر نتيجة عملك، حاول ممارسة اليوجا للتخلص من هذه الطاقة السلبية.

-برج الثور (21 أبريل-21 مايو):

عاطفياً: هذا الأسبوع غير مناسب لإتخاذ أي قرارات بشأن حياتك العاطفية، لذا انتظر وتمهل.

مهنياً: حاول مرة أخرى ولا تيأس من الوقوع في الأخطاء، وستصل إلى ما تريد قريبا.

-برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو ) :

عاطفياً: من المتوقع أن تحضر حدث مهم للغاية، وتقابل أشخاص لا تعرفهم وقد يطرحون عليك أسئلة خاصة بعلاقاتك العاطفية.

مهنياً: قد يحتاج إليك أحد أصدقائك فلا تتخلى عنه، ولا تقدم أعذارا ليست قوية.

-برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو ):

عاطفياً: حاول التركيز مع أولويات شريك حياتك أولا، حتى لا تخسره.

مهنياً: هذا الأسبوع ملئ بالأعمال والمهام الكثيرة، لذا ابتعد عن الأشخاص المزعجين وحاول تنفيذها بدقة.

-برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس ) :

عاطفياً: ترغب في الدخول في قصة حب جديدة، لتغيير حالة الملل التي تشعر بها هذه الفترة.

مهنياً: تفكير كثيرا في مستقبلك المهني، وتقلق بشأن خططك المستقبلية، لا تقلق وحاول أن تركز على أهدافك.

-برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر ) :

عاطفياً: جدد ثقتك بنفسك وفكر بإيجابية تجاه شريك حياتك.

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مهنياً: تشعر بالرغبة في التواصل مع بعض أصدقاء عملك القدماء الذين لم تراهم منذ فترة كبيرة.

-برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر ) :

عاطفياً: هدأ من اضطراباتك وتوترك الداخلي، واستمتع بمحبة شريك حياتك لك.

مهنياً: تمر بأسبوع مميز على الصعيد المهني، تحصل على بعض المكافأت والمفاجأت نتيجة تعبك الفترة الماضية.

-برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر ) :

عاطفياً: لديك طاقة عالية هذا الأسبوع، حاول استغلالها في تحسين علاقتك بشريك حياتك، فالحظ حليفك.

مهنياً: يساعدك شخص ما في حياتك المهنية على الدخول في مشروع جديد أو تطوير عملك.

-برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر ) :

عاطفياً: ترغب في الانفصال عن شريك حياتك، لتحسين وضعك العاطفي.

مهنياً: أسبوع ملئ بالطاقة الإيجابية والحماس، قد ترغب في الاحتفال مع أصدقائك بإنجازاتك على الصعيد المهني.

-برج الجدى (22 ديسمبر- 19 يناير ):

عاطفياً، تمر بفترة من التوتر مع شريكك، حاول السيطرة على الأمر والتحدث معه بهدوء.

مهنياً: في هذا الأسبوع، تدخل في مشروع تجاري جديد ربما يغير حياتك للأفضل.

-برج الدلو ( 20 يناير -18 فبراير ) :

عاطفياً: احذر محاولة الضغط على شريكك، لأن ذلك قد يسبب حالة من العناد ربما تستمر لفترة طويلة.

مهنياً: تحصل على فرصة للسفر في الخارج من أجل العمل، ولكن عليك التفكير جيدا في الأمر.

-برج الحوت (19 فبراير -20 مارس ) :

عاطفياً: حاول التخلص من الطاقة السلبية المسيطرة عليك هذا الأسبوع، وقضاء أوقات رائعة مع شريكك.

مهنياً: يواجه أحد أصدقائك وقتا عصبيا ويحتاج للدعم المادي والنفسي، حاول الاستماع له جيدا وتحسين حالته النفسية.