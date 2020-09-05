حظك هذا الأسبوع: الحمل تحتاج للتنزه.. وتحذير لـ" الدلو "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي
هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".
-برج الحمل(21 مارس- 19 أبريل) :
عاطفياً: تحتاج إلى التنزه مع شريكك، أو القيام بمهام جديدة مثل الغوص أو ركوب الخيل.
مهنياً: تشعر ببعض الاضطرابات النفسية أو التوتر نتيجة عملك، حاول ممارسة اليوجا للتخلص من هذه الطاقة السلبية.
-برج الثور (21 أبريل-21 مايو):
عاطفياً: هذا الأسبوع غير مناسب لإتخاذ أي قرارات بشأن حياتك العاطفية، لذا انتظر وتمهل.
مهنياً: حاول مرة أخرى ولا تيأس من الوقوع في الأخطاء، وستصل إلى ما تريد قريبا.
-برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو ) :
عاطفياً: من المتوقع أن تحضر حدث مهم للغاية، وتقابل أشخاص لا تعرفهم وقد يطرحون عليك أسئلة خاصة بعلاقاتك العاطفية.
مهنياً: قد يحتاج إليك أحد أصدقائك فلا تتخلى عنه، ولا تقدم أعذارا ليست قوية.
-برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو ):
عاطفياً: حاول التركيز مع أولويات شريك حياتك أولا، حتى لا تخسره.
مهنياً: هذا الأسبوع ملئ بالأعمال والمهام الكثيرة، لذا ابتعد عن الأشخاص المزعجين وحاول تنفيذها بدقة.
-برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس ) :
عاطفياً: ترغب في الدخول في قصة حب جديدة، لتغيير حالة الملل التي تشعر بها هذه الفترة.
مهنياً: تفكير كثيرا في مستقبلك المهني، وتقلق بشأن خططك المستقبلية، لا تقلق وحاول أن تركز على أهدافك.
-برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر ) :
عاطفياً: جدد ثقتك بنفسك وفكر بإيجابية تجاه شريك حياتك.
مهنياً: تشعر بالرغبة في التواصل مع بعض أصدقاء عملك القدماء الذين لم تراهم منذ فترة كبيرة.
-برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر ) :
عاطفياً: هدأ من اضطراباتك وتوترك الداخلي، واستمتع بمحبة شريك حياتك لك.
مهنياً: تمر بأسبوع مميز على الصعيد المهني، تحصل على بعض المكافأت والمفاجأت نتيجة تعبك الفترة الماضية.
-برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر ) :
عاطفياً: لديك طاقة عالية هذا الأسبوع، حاول استغلالها في تحسين علاقتك بشريك حياتك، فالحظ حليفك.
مهنياً: يساعدك شخص ما في حياتك المهنية على الدخول في مشروع جديد أو تطوير عملك.
-برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر ) :
عاطفياً: ترغب في الانفصال عن شريك حياتك، لتحسين وضعك العاطفي.
مهنياً: أسبوع ملئ بالطاقة الإيجابية والحماس، قد ترغب في الاحتفال مع أصدقائك بإنجازاتك على الصعيد المهني.
-برج الجدى (22 ديسمبر- 19 يناير ):
عاطفياً، تمر بفترة من التوتر مع شريكك، حاول السيطرة على الأمر والتحدث معه بهدوء.
مهنياً: في هذا الأسبوع، تدخل في مشروع تجاري جديد ربما يغير حياتك للأفضل.
-برج الدلو ( 20 يناير -18 فبراير ) :
عاطفياً: احذر محاولة الضغط على شريكك، لأن ذلك قد يسبب حالة من العناد ربما تستمر لفترة طويلة.
مهنياً: تحصل على فرصة للسفر في الخارج من أجل العمل، ولكن عليك التفكير جيدا في الأمر.
-برج الحوت (19 فبراير -20 مارس ) :
عاطفياً: حاول التخلص من الطاقة السلبية المسيطرة عليك هذا الأسبوع، وقضاء أوقات رائعة مع شريكك.
مهنياً: يواجه أحد أصدقائك وقتا عصبيا ويحتاج للدعم المادي والنفسي، حاول الاستماع له جيدا وتحسين حالته النفسية.
كانت هذه تفاصيل خبر حظك هذا الأسبوع: الحمل تحتاج للتنزه.. وتحذير لـ" الدلو " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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