حقيقة الصورة المتداولة حول ممشى أموال مهر لعروس: كانت في 2016

علاقات و مجتمع

صورة لرجل عماني راكعًا على إحدى ركبتيه بجوار قطعة أرضية مفروشة بأوراق نقدية، تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليزعم البعض بأنها مهر لعروس.

لكن حقيقة الصورة عكس ذلك، إذ اتضح أن الصورة ترجع لعام 2016، وهي عبارة عن أطول لوحة تبرع بالأوراق النقدية، التي تسمى "عمان العطاء" خلال احتفال في نادي السيب عام 2016، وتضمن أيضًا عرض مجموعة من إصدارات العملات الورقية والمعدنية لعمان، بالإضافة إلى عملات بعض الدول الأخرى، بحسب ما ذكرته "سبوتينك".

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واحتوت اللوحة، على أكثر من 7500 عملة ورقية عمانية، وصل طولها إلى 65 مترا، وعرضها إلى متر واحد و19 سم.

واتضح أن صاحب الصورة هو فاضل بن عبدالله العمري، من هواة جمع العملات والطوابع التذكارية بعمان.