غرق الأطفال في حمامات السباحة "سيناريو متكرر".. آخرها بنادي الزمالك

علاقات و مجتمع

4 أعوام هو عمر الطفل الذي تعرض للغرق داخل حمام السباحة بنادي الزمالك، ليدخل في غيبوبة نتيجة سقوطه في حمام السباحة، بعد محاولة أسرته إسعافه وإنقاذه من الغرق وانتشاله سريعًا.

وتلقى مأمور قسم شرطة العجوزة بلاغاً بالواقعة، ليجري تحرير محضر والبدء في تحقيق حول الواقعة، التي تحدث بشكل متكرر، فهي لم تكن الحادثة الأولى إذ سبقها عدد من حوادث غرق الأطفال في حمامات السباحة.

كارما ابنة العامين ونصف تلقى مصرعها في وادي دجلة

جسد صغير يطفو أعلى بحيرة صناعية، كان ذلك هو المشهد الأخير لـ"كارما" ابنة العامين ونصف العام، طفلة صغيرة لم يكن يشغل بالها سوى اللعب غير عابئة بما يدور حولها، وفي اليوم الحزين حل الرعب مكان الفرحة وتعالت الصرخات، فالطفلة البريئة لقيت مصرعها داخل البحيرة الصناعية بنادي وادي دجلة بالمعادي.

الحادثة التي وقعت في أكتوبر من العام الماضي، اختلفت وقتها الروايات فالبعض ظن بأنها كانت برفقة شقيقتها الكبرى لكنها سهت عنها، وفي راوية أخرى أنها اصطدمت بشيء أفقدها القدرة على التوازن وسقطت في البحيرة، ساعات قليلة ونشرت صفحة نادي وادي دجلة على "فيس بوك" خبر وفاة "كارما" مصطحبًا بالنعي.

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وأعلنت إدارة نادي وادي دجلة، الحداد 3 أيام، وتمثل ذلك في إلغاء احتفالات حرب أكتوبر، وإلغاء افتتاح فرع جديد للنادي، بحسب حديث "هند".

طفل يلقى مصرعه أثناء إنقاذه لصديقه

في الوقت الذي حاول فيه إنقاذ طفل، ذو 15 عامًا، صديقه من الغرق في حمام سباحة غير مرخص بمنطقة بشتيل، لقى الطفل مصرعه في الحال.

وتلقى اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، إخطاراً من رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى باستقبال "م. م" 15 سنة، جثة هامدة نتيجة غرقه بأحد حمامات السباحة غير المرخصة بمنطقة مجمع المدارس بمنطقة بشتيل.

غرق فاطمة في حمام سباحة بمركز شباب في بني سويف

وفي شهر يوليو من العام الماضي، لقيت "فاطمة" ابنة الـ8 أعوام، مصرعها، غرقًا في حمام سباحة بمركز شباب الواسطة في بني سويف.

وكانت الطفلة ابنة الـ8 أعوام تقوم بالاستحمام داخل مياه حمام السباحة، لكنها تعرضت للغرق وقتها، ولقيت مصرعها، وانتقلت وقتها قوة من مركز شرطة الواسطة إلى موقع البلاغ، ونقلت سيارة الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف جثة الطفلة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف النيابة.

الغردقة تشهد غرف طفل 5 أعوام

شهدت إحدى القرى السياحية في الغردقة مصرع طفل 5 أعوام، متأثرًا بإصابته بإسفكسيا الغرق، وجرى انتشال الجثة وإيداعها مشرحة مستشفى الغردقة العام، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لاستكمال التحقيقات.