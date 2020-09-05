كورونا اليوم.. أعراض جديدة ظهرت على الأطفال.. وموعد توفير اللقاح

محمد اسماعيل - القاهرة - بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 9 أشهر على مروره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

أعراض جديدة للأطفال

مع إعادة فتح المدرسة، حدد الخبراء ثلاثة أعراض جديدة تظهر غالبا لدى الأطفال المصابين بفيروس كورونا.

وأبلغ العلماء في جامعة بلفاست بإيرلندا الشمالية عن الإسهال وآلام المعدة والغثيان كأعراض جديدة بين الأطفال المصابين بـ"كوفيد-19"، وفقا لما ذكره موقع "روسيا اليوم".

وشملت تجربة بلفاست نحو 1000 طفل، بمتوسط عمر 10 سنوات، خضعوا لاختبار الدم لتحديد ما إذا أصيبوا بالفيروس مؤخرا.

وكشفت النتائج، التي نُشرت في مجلة medRxiv، أن 68 من الأطفال الـ992 لديهم أجسام مضادة للفيروس، ما يشير إلى أنهم أصيبوا بـ Sars-Cov-2 في مرحلة ما.

اللقاحات

فعالية اللقاح الروسي

أظهرت الدراسات المبكرة أن اللقاح الروسي قد يحمي بالفعل من الإصابة بكورونا، حيث نشرت موسكو أخيرًا بيانات حول اللقاح المثير للجدل.

نتائج تجربتين سريريتين تم إجراؤهما في موسكو، ونشرتا أمس في المجلة البريطانية المشهورة The Lancet، تشير إلى أن اللقاح آمن وفعال.

وقال العلماء الروس الذين أجروا هذه الدراسات إن الوخز بالحقن حفز استجابة مناعية في جميع المشاركين الملقحين ولم يسبب أي مشاكل صحية خطيرة.

نصائح الصحة العالمية

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8 نصائح مهمة حول عودة الطلاب للمدارس

نشر الحساب الرسمي لمنظمة الصحة العالمية على "تويتر" نصائح مهمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا تزامناً مع موسم العودة إلى المدارس، والتي جاءت كالآتي:

مراعاة البقاء في المنزل عند الإصابة بالمرض.

السعال أو العطس في الكوع المثني أو المنديل، مع التخلص منه فورًا.

غسل اليدين بالصابون والماء أو فركهما بمطهر كحولي.

تنظيف الأسطح والأشياء التي تلمس باستمرار.

الابتعاد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن متر واحد.

ارتداء الكمامة عند اللزوم أو إذا تعذّر الحفاظ على التباعد البدني.

تحية الناس بتلويح اليد أو إيماء الرأس أو وضع اليد على القلب.

عدم وصم الأطفال الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

موعد توفير التطعيم

قالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إنها تستبعد توفير لقاح مضاد لفيروس كورونا على نطاق واسع قبل منتصف العام المقبل، وهو ما ينذر بطول أزمة الوباء التي أودت بحياة مئات الآلاف من البشر فيما أثرت بشدة على الاقتصاد العالمي.