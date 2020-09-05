فيروس كورونا.. دراسة تكشف سر انخفاض العدوى ومعدلات الوفيات في الدول النامية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كشف علماء مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا المستجد، وعلاقة انخفاض معدلات الوفيات بكوفيد -19 بالفقر، في دول العالم الثالث أو البلدان النامية.

ويستعرض "الخليج 365"، كيف يمكن أن تكون الدول الفقيرة محمية من تفشي فيروس كورونا، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

أشار علماء إلى أن الدول الفقيرة قد تتمتع بحماية أكبر من فيروس كورونا، بسبب ظروفها المعيشية القاسية، حيث يشعر الخبراء بحيرة من سبب عدم معاناة بعض الدول التي ينتشر فيها الفقر والمرض من تفشي المرض على نطاق واسع، ووصفوا هذه الظاهرة بأنها لغز كبير.

في بداية الوباء، كان يُخشى أن البلدان الأفقر، لا سيما في أفريقيا، يمكن أن تتعرض للدمار بسبب الفيروس لأن المجتمعات مكتظة ولديها نظم نظافة صحية سيئة وأنظمة رعاية صحية منخفضة الجودة، ولكن، من المفارقات، من الممكن أن تكون هذه الظروف المعيشية الصعبة قد ساعدت بالفعل الدول الفقيرة على التعامل بشكل أفضل مع فيروس كورونا.

يقول خبراء الصحة العامة، إنه نظرًا لانخفاض متوسط العمر المتوقع في هذه البلدان، هناك عدد أقل من كبار السن، المعرضين بشكل خاص لمخاطر الإصابة بكورونا، الذين يموتون من المرض أو يمرضون بدرجة تحتاج لدخول المستشفى، مما حال دون اكتظاظ المستشفيات.

على سبيل المثال، يوجد في جنوب إفريقيا أكثر من 600000 حالة - ضعف العدد في المملكة المتحدة - ولكن فقط 14000 حالة وفاة، وهي جزء بسيط من 40.000 حالة في بريطانيا، وبينما يبلغ متوسط العمر في بريطانيا 40 عامًا، مما يعني أن نصف السكان أكبر سنًا ونصفهم أصغر، إلا أنه يبلغ 28 عامًا فقط في الدولة الأفريقية، مما يدل على أن الناس في المتوسط أصغر من ذلك بكثير.

وربما يكون الأشخاص الذين يعيشون في أفقر الأماكن قد تعرضوا بالفعل لمزيد من فيروسات كورونا مثل الإنفلونزا لأنهم يعيشون في مثل هذه المناطق المزدحمة، حيث تنتشر الأمراض بسرعة، كما أشار العلماء مرارًا وتكرارًا إلى أن التعرض لفيروسات أخرى مماثلة قد توفر للناس حماية إضافية من كوفيد-19.

كان هناك أكثر من 21000 حالة وفاة مؤكدة بفيروس كورونا في إفريقيا - 10 مرات أقل من أوروبا و20 مرة أقل من الأمريكتين، وسجلت إفريقيا ما يزيد قليلاً عن مليون حالة، في حين أن هذا الرقم هو 4.2 مليون في أوروبا و13.1 مليون في الأمريكتين.

اختبارات الفيروس في إفريقيا ليست مثل القارات الأخرى، مما يعني أنه قد يكون هناك درجة كبيرة من عدم الإبلاغ عندما يتعلق الأمر بالعدوى والوفيات، لكن الفارق كبير.

قال البروفيسور سالم كريم، أحد كبار خبراء الأمراض المعدية في جنوب إفريقيا ، لبي بي سي: "معظم البلدان الأفريقية ليس لديها تفشي كورونا، لا أفهم لماذا، هذا لغز، إنه أمر لا يصدق".

وأضاف البروفيسور شبير ماضي، عالم الأوبئة الذي كان يقدم المشورة لحكومة جنوب إفريقيا في مواجهة كورونا: "يبدو من المحتمل أن كفاحنا وظروفنا السيئة قد تعمل لصالح البلدان الأفريقية وسكاننا. ''

استشهد بعض الخبراء بالشباب بسبب معدلات الإصابة والوفاة المنخفضة نسبيًا في إفريقيا.

قال تيم برومفيلد، المدير الإقليمي لمعهد توني بلير للتغيير العالمي، إن العمر هو عامل الخطر الأكبر، وأن متوسط العمر المتوقع المنخفض في إفريقيا يحميه.

يبلغ متوسط العمر المتوقع في القارة الفقيرة 64 عامًا فقط، مقارنة بالمملكة المتحدة حيث يبلغ 81 عامًا، وتُظهر البيانات أن كورونا قد أثر بشكل كبير على كبار السن، لا سيما في السبعينيات والثمانينيات من العمر.

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قد يكون هذا التأثير على كبار السن أحد التفسيرات لسبب ظهور دول العالم الثالث على أنها أفضل بكثير من نظيراتها الأوروبية والأمريكية الغنية، حيث يعيش الناس لفترة أطول.

في الشرق الأوسط، على سبيل المثال، يبلغ إجمالي معدل الوفيات في أفغانستان 36 لكل مليون شخص، بينما يبلغ معدل الوفيات في اليمن 19 لكل مليون شخص، بينما يبلغ معدل الوفيات في سوريا سبعة، هذا الرقم هو 561 في الولايات المتحدة و 612 في بريطانيا.

ويبلغ معدل الوفيات في هايتي، في منطقة البحر الكاريبي، 18.1 لكل مليون، بينما يبلغ معدل الوفيات في جنوب آسيا في باكستان 29 عامًا ونيبال 8.7.

كما أن السفر الدولي في كل هذه البلدان أقل انتشارا منه في الغرب، وهو ما يمكن أن يفسر سبب عدم ارتفاع حالات الإصابة والوفيات في بداية التفشي.

توصل العلماء في وحدة تحليلات اللقاحات والأمراض المعدية في مستشفى باراجوانث في سويتو بجنوب إفريقيا، إلى نظريتهم الخاصة حول سبب تجنب دول العالم الثالث حدوث أزمات كبرى.

ويعتقدون أن الأشخاص الذين يعيشون في أصعب الظروف ربما أصيبوا بفيروسات كورونا الأخرى التي تسبب نزلات البرد، والتي أعطتهم أجسامًا مضادة للوقاية من فيروس كوفيد -19.

وقال البروفيسور ماضهي لبي بي سي: "قد تكون الحماية أكثر كثافة في المناطق المكتظة بالسكان، في البيئات الأفريقية، قد يفسر سبب إصابة الغالبية (في القارة) بالتهابات خفيفة أو عديمة الأعراض".

في حين أن نزلات البرد والإنفلونزا شائعة في جميع أنحاء العالم، فإن النظرية هي أن الفيروسات تصيب عددًا أكبر من السكان في البلدان التي تعاني من الفقر في كثير من الأحيان، لأن الأحياء المزدحمة تجعل من الصعب على الناس الابتعاد عن الآخرين.

قد يسارع المشككون إلى الإشارة إلى الدول النامية الأخرى مثل البرازيل، بأحياءها الفقيرة المزدحمة.

هناك أربعة أنواع أخرى من فيروس كورونا المعروف أنها تصيب البشر بانتظام، وهي تسمى NL63 و 229E و OC43 و HKU1. الخامس، المعروف باسم SARS-CoV-2، هو الذي يسبب كوفيد-19، إذا كان الناس قد أصيبوا بها في الماضي، فربما تكون أجسامهم قد طورت بعض المناعة ضد فيروسات كورونا.

ألقت الأبحاث السابقة، بما في ذلك دراسة أجرتها جامعة أكسفورد في يوليو، الضوء على نظرية "مناعة القطيع"، حيث لاحظ الخبراء أن العدوى تشبه إلى حد كبير سلالات أخرى أكثر اعتدالًا من الفيروسات التاجية التي تسبب السعال ونزلات البرد وتنتشر بانتظام.

في حين أنه لا يزال من غير المحتمل أن يتمتع الناس بالحماية الكاملة من أي عدوى على الإطلاق، فإن المناعة "الخلفية" يمكن أن تجعل مرضهم أقل حدة ويقل احتمال الوفاة.

تكمن الطريقة التي قد تتطور بها "المناعة المتقاطعة"، في حقيقة أن جميع فيروسات كورونا لها هياكل متشابهة- أي أنها تحتوي على بروتينات على شكل "سبايك" في الخارج، قد تبدو هذه النتوءات مشابهة لجهاز المناعة في الجسم، ويمكن التعرف عليها كتهديد حتى لو لم يكن شخص ما مصابًا بهذا المرض من قبل، عندما يتعرف الجسم على البروتين باعتباره خطرًا، فإنه يمكن أن يحفز جهاز المناعة على الحياة ويرسل على الفور خلايا الدم البيضاء والأجسام المضادة لتدمير الفيروسات، وبالتالي إما منع المرض أو جعله أقل حدة.

يخزن الجسم ذكريات عن كيفية محاربة الفيروسات التي شاهدها في الماضي، وإذا واجه واحدة تشبه إلى حد كبير أخرى هاجمها، فقد يهاجمها بسرعة أكبر من المعتاد أيضًا، وتعتبر الخلايا المناعية شديدة التحديد ولا تهاجم سوى الجراثيم المصممة لها، ولكن إذا كانت فيروسات كورونا متشابهة للغاية، فهناك احتمال أن تكون المناعة المطورة لفيروس واحد متوافقة مع فيروس آخر، في حين أن هذا قد لا يوقف العدوى تمامًا، فإن الاستجابة المناعية السريعة يمكن أن تجعل المرض أقل حدة ويزيد من احتمالية بقاء الناس على قيد الحياة وتجنب الوفاة.