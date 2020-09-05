أفضل إطلالات النجمات في مهرجان البندقية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

انطلق مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته ال 77 بحضور عدد كبير من النجوم والمشاهير، ويعتبر أول مهرجان سينمائي عالمي بعد أزمة كورونا، وذلك في ظل الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية.

وبالرغم من ارتداء الماسكات إلا أن هناك العديد من الفنانات استطاعن أن يظهروا بكامل أناقتهن ويجذبوا الأنظار بإطلالاتهن الساحرة.

ستايسي مارتن

ارتدت الممثلة الفرنسية ستايسي مارتين فستان قصير بمزيج من اللوني الأبيض والأسود يعود لحقبة الستينيات والسبعينيات من العلامة التجارية الشهيرة لوي فيتون.

كيت بلانشيت

اختارت الفنانة الاسترالية كيت بلانشيت فستاناً أسود مميز مزيناً من الجزء الأعلى بورد وتطريزات مختلفة بالألوان الجذابة بتوقيع مصمم الأزياء البريطاني ألكسندر ماكوين.

أميرة كاسار

ظهرت الفنانة البريطانية أميرة كاسار وهي ترتدي فستاناً طويلا زيتي منقوش بالنقشات الهندسية، أما عند الصدر فجاء باللون الأسود السادة.

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إلدوي

ارتدت الفنانة الإيطالية إلدوي فستان توب سيلفر ساحر بفتحة من عند الساق وانتعلت معه سليبر أسود بشريط سيلفر مزين بالفصوص بتوقيع دار الأزياء فيرزاتشي.

ناتاشا أندرو

اختارت ناتاشا أندور فستان مميز مصنوع من مادة الكافيار باللونين الأبيض والأسود، وانتعلت معه حذاء أسود، بدت بإطلالة بسيطة، من توقيع الماركة العالمية الشهيرة ديور.

لوديفين سيجنر

ظهرت الفنانة الفرنسية لوديفين سيجنر فستاناً أبيض بنقشات الورد بألوان مبهجة، من العلامة التجارية الشهيرة مياو مياو.

لوت فربيك:

ارتدت الممثلة الألمانية لوت فربيك فستان جراي وهو لون لم يظهر كثيرا على السجادة الحمراء، لذا بدى مميز إلى جانب أنه مرصعا بفصوص بني.