أجدد صور مكياج وتسريحات شعر شيلاء سبت من إنستقرام

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - في الآونة الأخيرة، تطل النجمة شيلاء سبت، عبر موقع إنستقرام، بتسريحات شعر وأساليب مكياج تطغى عليها الجرأة والتميز، حيث تبرز ملامح وجهها بألوان مكياج قوية تواكب صيحات المكياج، وتعتمد تسريحات شعر أنثوية وأنيقة، خصوصاً التسريحات المرفوعة التي تسلط الضوء على جمال وجهها. وفي هذا المقال، نعرض لك أجدد صور مكياج وتسريحات شعر شيلاء سبت، رصدناها من حسابها عبر موقع إنستقرام.



مكياج هندي قوي

مكياج هندي قوي



في أحدث صورها على إنستقرام، اعتمدت النجمة شيلاء سبت لوكاً هندياً رائع الجمال، أبرز ملامح وجهها بطريقة أنثوية راقية، حيث اعتمدت فيه مكياج عيون ارتكز على ألوان ظلال العيون البني والفضي والأسود، الى جانب الرموش الطويلة جداً والكثيفة. وقد كان لافتاً أحمر الشفاه الأحمر الداكن والمات الذي منحها شفاهاً بارزة وجذاباً.

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مكياج برتقالي مع تسريحة الضفائر المزدوجة

مكياج برتقالي مع تسريحة الضفائر المزدوجة



وفي صور أخرى لشيلاء سبت عبر إنستقرام، اعتمدت تسريحة الضفائر المزدوجة، التي ترتكز على تضفير الشعر بكامله على شكل ضفيرتين طويلتين منسدلتين على الأكتاف. كما اعتمدت مكياجاً برتقالياً بارزاً للبشرة والشفاه، الى جانب مكياج عيون ناعم استخدمت فيه ظلال العيون بتدرجات اللون الرمادي.

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تسريحة ذيل الحصان مع مكياج عيون ذهبي

تسريحة ذيل الحصان مع مكياج عيون ذهبي



وفي يوم ميلادها، عرضت شيلاء سبت مجموعة صور عبر إنستقرام، اختارت فيها إطلالة راقية جداً ومميزة، اعتمدت فيها مكياج عيون ذهبياً مع الأيلاينر الأسود الذي يمتد الى خارج العين بأسلوب عين القطة. كما اعتمدت تسريحة ذيل الحصان المنخفض الكيرلي مع الغرة النصفية المنسدلة على جانبي الوجه.



مكياج عيون غرافيكي أزرق مع تسريحة الويفي

مكياج عيون غرافيكي أزرق مع تسريحة الويفي



وكون النجمة شيلاء سبت لا تتوانى عن اعتماد أجدد صيحات المكياج وأكثرها جرأة، والتي تمنحها فائضاً من الأنوثة، وتبرز ملامحها بطريقة جذابة ولافتة، فقد اعتمدت في إحدى صورها التي نشرتها مؤخراً عبر إنستقرام مكياج عيون غرافيكي بتدرجات اللون الأزرق، الفاتحة والداكنة، الى جانب الروج النيود المات والبلاش الزهري. وأكملت إطلالتها بتسريحة الشعر القصير ذات التموجات الناعمة والغرة القصيرة التي تغطي الجبين.

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