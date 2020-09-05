طريقة عمل أفضل برايمر للعين في المنزل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - تحرص النساء دومًا على جمالهن وجمال إطلالاتهن، ولا سيما بالمكياج، ولكن يعتقد بعضهن أن استخدام البرايمر أمر غير ضروري قبل تطبيق المكياج، لكن ما لا يعلمه الكثير من النساء أن البرايمر يساعد على ثبات المكياج لفترات أطول مع حماية البشرة من التعرض لضرر المواد الكيماوية المستخدمة في تصنيع أغلب أدوات المكياج، وهو بمثابة قاعدة أساسية ترطِّب وتوحد وتنعِّم البشرة، وتعمل على إظهار لون الآيشادو الحقيقي. ولمساعدتك في عدم تحمل تكاليف إضافية لشراء برايمر خاص لمكياج العين، يمكنك بسهولة تحضيره بنفسك من المكونات البسيطة والمتوفرة لديك، فإليك طرق تحضيره.



الطريقة الأولى لصنع البرايمر المناسب لمختلف أنواع البشرة

الطريقة الأولى لصنع البرايمر المناسب لمختلف أنواع البشرة



لطريقة مناسبة للوجه الجاف والدهني وحساسية كل منهما، نقدم لكِ -عزيزتي- أفضل طريقة مناسبة لبشرتك لصنع برايمر العين بمكونات سهلة وطريقة بسيطة ومميزة، ولتطبيقها قومي بخلط كمية بسيطة من كريم الأساس مع زبدة الجسم غير المعطرة، وأضيفي القليل من بودرة الأطفال لتحصلي على قوام كثيف، واحفظي الخليط الناتج في وعاء صغير من الزجاج مُحْكَم الإغلاق والفتح، وفي حال كانت بشرتك دهنيَّة يُنصح بإضافة المزيد من النشا، بينما إن كانت جافة فيُفَضَّل زيادة الكريم المرطب وتفريغ محتويات كبسولة من فيتامين E مع الخليط؛ لتعزِّز نضارة الجفون وللتخلص من الهالات السوداء، ولضمان ثبات أطول للآيشادو وظهور اللون بشكل أقوى، والحصول على ترطيب عالٍ لمنطقة الجفون، والتي تُظهرك بإطلالة نضرة ومشرقة، قومي قبل تطبيق المكياج بتوزيع القليل من البرايمر فوق الجفون، واتركيه ليجفَّ تمامًا، ثم طبقي المكياج.

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طريقة سهلة وسريعة لصنع برايمر العين في المنزل

طريقة سهلة وسريعة لصنع برايمر العين في المنزل



إن كنتِ بحاجة لطريقة سهلة لعمل برايمر العين بالمنزل، ولا تكلفك الكثير من الوقت أو المقادير، والمناسِب لكل أنواع البشرة، قومي بخلط مقادير متساوية من كريم مرطب أو لوشن ترطيب البشرة المحبب لك والمتناسب مع بشرتك، مع كريم الأساس المناسب للون بشرتك، وامزجيهما جيدًا بعود قطن تنظيف الأذن، ثم ضعيهم في عبوة زجاج صغيرة مُحْكَمَة الإغلاق، واستخدميه وقت الحاجة، وعند استخدامه انتظري قليلًا ليجف ثم ضعي المكياج لضمان إطلالة نضرة وبشرة مثالية.

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