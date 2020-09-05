فوائد فاكهة الليتشي للبشرة ..مذهلة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - تزرع فاكهة الليتشي في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، وتحظى بشعبية في جميع أنحاء العالم، وتنمو في مجموعات على شجرة دائمة الخضرة متوسطة الحجم بطيئة النمو، تحمل هذه الفاكهة لفترة محدودة فقط، بجانب زهور ربيعية جميلة قصيرة العمر.

وتتمتع فاكهة الليتشي بشكل دائري أو بيضاوي بقشرة بنية وردية، شفافة إلى بيضاء، وبذور غير صالحة للأكل، قد يكون لها مدة صلاحية قصيرة.

وهناك العديد من الفوائد الصحية والجمالية لفاكهة الليتشي، إذ تساعد في إنقاص الوزن والهضم، بجانب علاج الإنفلونزا وتقليل علامات الشيخوخة.

كما أن لفاكهة الليتشي قيمة غذائية عالية، فهي غنية جدًا بفيتامين ج، حيث تحتوي على حوالي 71.5 مجم لكل 100 جرام، كما أنها غنية بالنحاس والفوسفور.

وخلال السطور التالية؛ يطلعك "الخليج 365. نت" على فوائد فاكهة الليتشي للبشرة:



1. منع علامات الشيخوخة

فاكهة الليتشي



مع التقدم في العمر، يبدأ ظهور أولى علامات الشيخوخة على البشرة، وتساعد فاكهة الليتشي في حل هذه المشكلة، وذلك عند استخدامه موضعيا، ويسهم في تأخير ظهورها.

ونظرا لاحتواء الليتشي على مضادات الأكسدة، فهي تتحد مع الجذور الحرة التي ينتجها الجسم وتضر البشرة، ويساعد هذا الاتحاد على منع إتلاف البشرة.

ويمكنك مزج 4 حبات من فاكهة الليتشي منزوعة البذور ومقشرة مع ربع موزة طازجة، وخلطهما جيدا حتى تصبح عجينة ناعمة، وضعي الخليط على وجهك ورقبتك باستخدام حركات دائرية، واتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليه جيدا بالماء البارد.

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2. تساعد في إزالة الشوائب

فاكهة الليتشي



تعد الشوائب من الأمور المزعجة لدى الكثيرين وخاصة الذين يبحثون عن بشرة خالية من العيوب، ويمكن أن يساعد تطبيق عصير الليتشي في تلاشي العيوب والعلامات، ويجعل البشرة صافية، وذلك لاحتواء الليتشي على مصادر ممتاز لفيتامين سي 2.

ويمكنك خلط 4 أو 5 حبات من فاكهة الليتشي حتى يتحول الخليط إلى عجينة، مع إزالة البذور والقشر، وباستخدام قطع قطنية قومي بوضعها في الخليط، وضعيها على وجهك أو على المناطق المصابة فقط، واتركيها لمدة 15 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بقطعة قماش نظيفة مبللة بالماء البارد.



3. تقليل حروق الشمس

فاكهة الليتشي



يمكن أن يسبب قضاء الكثير من الوقت في الشمس إحمرارًا وتكوين بثور، ويساعد وضع فاكهة الليتشي على .تهدئة البشرة الملتهبة من الألم والتهيج، نظرا لاحتوائها على فيتامين

قومي بمزج 3 أو 4 حبات من فاكهة الليتشي، مع إزالة القشر والبذور، وثقب كبسولة فيتامين هـ وإضافتها للمزيج، وقومي بوضع الخليط على المناطق المصابة بالوجه لمدة 30 دقيقة، ثم اغسليه جيدا بالماء البارد.

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