6 عطور ستجعلك في حالة مزاجية جيدة خلال الخريف

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - تشعر نساء كثيرات خلال فصل الخريف بالكآبة، فوداع الصيف وأجوائه المليئة بالسهرات والمرح والتسلية ليس بالأمر السهل. لذلك، نرصد لك في هذا المقال، مجموعة عطور عالمية تجعلك تستمتعين بفصل الخريف وتضعك في حالة مزاجية جيدة وهادئة، لتختاري من بينها ما يعجبك.



1- Marc Jacobs Perfect

Marc Jacobs Perfect



تشبه رائحة عطر Marc Jacobs Perfect حلوى الأزهار ذات المذاق الاكثر نعومة، وهو يجسد الأصالة التي انطلق مارك جاكوبس للاحتفال بها مع هذا العطر. يرتكز هذا العطر بشكل أساسي على مزيج غير متوقع من النغمات، يبثّ فيك الهدوء والراحة، في مقدمها: الراوند، النرجس البري، حليب اللوز، والكشمير.

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2- Rebecca Minkoff

Rebecca Minkoff



إن مكونات عطر Rebecca Minkoff، هي في الأساس ما نتخيله عندما نفكر في عطر الخريف الكلاسيكي، وهو يرتكز على مجموعة نغمات فخمة ومميزة تدوم رائحتها طويلا لتمنحك شعوراً بالراحة والهدوء، وتحول مزاجك نحو الأفضل، ومن أبرزها: الهال، بذور الكزبرة، البرغموت، التبغ، الياسمين، والتونكا والباتشولي.



3- Aerin Fleur de Peony

Aerin Fleur de Peony



يدمج الخريف بين طقسين متناقضين، دافئ حيناً وبارداً أحياناً أخرى، وهو ما يجسده هذا العطر، كونه يمزج بين مجموعة من النغمات المتناقضة التي شكلت في ما بينها رائحة آسرة تجعلك في مزاج جيد، من بينها: الياسمين، الماندرين، الليتشي، إضافة الى خشب الصندل والمسك.

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4- Viktor&Rolf Flowerbomb Midnight

Viktor&Rolf Flowerbomb Midnight



يشكل هذا العطر إصداراً عصرياً مثيراً من Viktor & Rolf، مقارنة بسابقاته، فهو يشتمل على نغمات قوية ومركزة تدوم لساعات طويلة، من أبرزها: الياسمين، الكشمش الأسود، والرمان... يشكل عطر Viktor&Rolf Flowerbomb Midnight تجربة فريدة خلال الخريف، فهو يبث فيك النشاط ويمنحك شعوراً بالإيجابية والتفاؤل.



5- Maison Christian Dior Oud Rosewood

Maison Christian Dior Oud Rosewood



يُعتبر هذا العطر أوركسترا مميزة من النغمات ذات الرائحة الشهية، حيث تمتزج فيها المكونات الخشبية معاً مثل الآلات الوترية الأكثر أناقة، لتبلغ زروتها في تناغم دافئ، وهي قوية الى حد ما ولكنها مريحة جداً، لتحول مزاجك الى الأحسن والأفضل خلال أجواء الخريف.



6- Gucci Bloom Profumo di Fiori

Gucci Bloom Profumo di Fiori



إنه إصدار رائع ضمن مجموعة غوتشي بلوم Gucci Bloom، وهو عطر زهري مميز فواح يدوم ساعات طويلة، حيث يشتمل على باقة رائعة وفخمة من الزهور، من بينها: الياسمين، اليلانغ يلانغ، الأزهار البيضاء، إضافة الى مسك الروم. فاستعدي لتجربة هذا العطر الراقي من غوتشي.

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