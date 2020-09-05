أجمل إطلالات نادين الراسي في عيد ميلادها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - احتفلت النجمة اللبنانية نادين الراسي يوم أمس، 4 سبتمبر، بعيد ميلادها ال41 .

عُرفت نادين في الكثير من الأدوار الناجحة، وفازت بالجائزة اللبنانية "الموركس دور" ثلاث مرات؛ عام 2007 عن دورها في مسلسل "غنوجة بيَّا"، وعام 2008 عن دورها في مسلسل "ابني"، وعام 2010 عن مجمل أعمالها لعام 2009.

وبدأت نادين الراسي، شقيقة النجم جورج الراسي، حياتها المهنية كعارضة أزياء، كما ظهرت مع العديد من النجوم في العديد من الفيديو كليبات، قبل أن تمتهن التمثل عن طريق الصدفة؛ لتبدع بموهبتها المميزة.

شاهدوا بعض إطلالات النجمة اللبنانية نادين الراسي في ذكرى عيد ميلادها.



الفساتين الملونة

نادين الراسي بفستان متوسط الطول



من المعروف أن النجمة نادين الراسي تعشق الإطلالات الجريئة، ودائماً ما تتعرض للانتقادات لاختيارها تصاميم تظهر مفاتنها بشكل لافت، وهي بالتوازي مع هذه الجرأة، جريئة أيضاً باختيار الألوان القوية اللافتة؛ التي تظهر جمال القصات أكثر من الألوان الحيادية، وقد أبدعت نادين الراسي بالتألق ولفت الأنظار على السجادة الحمراء؛ بإطلالاتها عبر تاريخها الفني.

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اللون الأبيض في إطلالات نادين الراسي

نادين الراسي باللون الأبيض



على الرغم من شغفها بالألوان، فإن اللون الأبيض سيد الألوان دائماً في إطلالات الممثلة اللبنانية نادين الراسي، وتعتمد كثيراً عليه بجميع درجاته، وباختلاف المناسبات والتصاميم.

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الجمبسوت في إطلالات نادين الراسي



أغلب الأحيان تختار نادين الراسي الفساتين لإطلالاتها، إن كانت الطويلة القصيرة أو متوسطة الطول، لكنها أيضاً من عاشقات الجمبسوت، الذي يتناسب كثيراً مع قوامها الممشوق، ويظهر أنوثتها وجمالها بشكل لافت.

شاهدوا الصور التي جمعناها لكم من صفحات النجمة اللبنانية نادين الراسي، واستمتعوا بأناقة الأزياء التي تألقت بها، وشاهدوا كيف حافظت على جمال إطلالاتها دائماً، على الرغم من كل الأزمات التي مرت بها مؤخراً.

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