عبايات شبابية أنيقة مستوحاة من الشهد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - الشهد، بلوجر سعودية وصاحبة علامة تجارية متخصصة في العبايات، ولأن للعباية الخليجية أهمية كبيرة لدى النساء الخليجيات عامةً، والسعوديات خاصة، فإن الشهد تعتمد على إطلالات العبايات بمختلف أشكالها؛ لتظهر دائمًا بإطلالة محتشمة وأنيقة متناسبة مع الفتيات السعوديات.



عبايات شبابية ناعمة

عبايات شبابية ناعمة



تعتمد الشهد خيارات العبايات الناعمة بالأسلوب الشبابي البسيط، ومن أحدث إطلالاتها ارتدتْ عباية سوداء مزيَّنة بخطوط نحيلة بيضاء مع حقيبة عصرية وحذاء باللون الأبيض، واعتمدت على المجوهرات السوداء والذهبية، وظهرت في إطلالة أخرى بعباية واسعة مصممة بتداخلات القماش الرمادي الداكن والفاتح، وأطلّت بعباية داكنة باللون الرمادي المزين بتداخلات الخيوط البيضاء مع حقيبة سوداء وحذاء أبيض؛ لإطلالة حيادية أنيقة، وتأنقت بعباية سوداء مزينة من الأسفل بقماش الدانتيل وبقماش الحرير الأبيض في أطراف الأكمام؛ لمظهر راقٍ ومميز، كما تختار الشهد العبايات الناعمة باللون الأسود السادة، وتكمل جمالها بالإكسسوارات.

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إطلالات العبايات السوداء المزينة بفصوص لامعة

إطلالات العبايات السوداء المزينة بفصوص لامعة



تفضِّل الشهد اختيارات العبايات السوداء المزينة بفصوص لامعة لتُناسِبَ المناسبات الضخمة واليومية أيضًا بطريقة عملية تناسب كل النساء، ومن أحدث خياراتها جمعنا لكِ عدة إطلالات، حيث تجمَّلت بعباية سوداء مزينة بالفصوص الطويلة في الأطراف والأكمام، وأكملت جمال الإطلالة بنظارات شمسية صغيرة وحذاء رياضي رمادي، وفي إطلالة أخرى تزينت بعباية سوداء ناعمة من قماش الساتان المطرز بالفصوص الصغيرة اللامعة، ونسقت عباية سوداء مزينة من الأكمام بالخيوط والتطريزات اللامعة بطريقة شبابية أنيقة مع مجوهرات وحقيبة باللون الذهبي الصارخ.

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نصائح اختيار العبايات

نصائح اختيار العبايات



على الرغم من أن اللون الأساسي للعبايات هو الأسود، ويصمَّم بتداخل الأقمشة الملونة معه، كالساتان والدانتيل والأحجار بأنواعها وأشكالها، فإن هناك من يخترنَ العبايات الملونة والمزخرفة خاصةً في المناسبات، ولكل مجموعة من النساء قصَّات تُبرز جمالهن وتخفي العيوب الموجودة في جسدهن؛ فمثلًا يمكن للمرأة طويلة القامة ارتداء العباية مع حزام عريض، أو ارتداء العباية المقلّمة بخطوط عريضة مع حذاء بخيوط رفيعة، كما يمكنها حمل حقائب كبيرة الحجم، أما قصيرة القامة؛ فعليها الابتعاد عن العبايات ذات الطبقات المتعددة والحقائب الكبيرة، ويجب أن تتجنب الإفراط في الإكسسوارات، وأن تختار العبايات ذات التصميمات التي تشكِّل رقم سبعة V عند العنق، والمصنوعة من الخامات الرقيقة والناعمة، وتنسيقها مع الأحذية ذات الكعب العالي، ويجب مراعاة اختيار العباية حسب شكل الجسم؛ فاللاتي يتميَّزن بجسدٍ نحيلٍ للغاية ولا يحمل تفاصيل أنثويةً بارزة أو أي انحناءاتٍ واضحة؛ يمكنهن اختيار العبايات التي تُضيف وزنًا إضافيًّا وتُظهر انحناءات الجسد، أما الجسد الممتلئ من الأسفل، أي بشكل الكمثرى، فمن المهم عند اختيار العباية المناسبة أن تكون واسعة من الأسفل بشكلٍ واضحٍ، وذات أكمام ضيقة.