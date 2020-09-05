فساتين بألوان الباستيل من وحي الفاشينيستا المحجبات

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - برز اللون الوردي المبودر والأزرق السماوي والأخضر النعناع ضمن لوحة ألوان صيف 2020 الدرجات الباستيلية.
استوحي من الفاشينيستا المحجبات طرق تنسيق هذه الصيحة .
شاهدي أجمل فساتين محجبات انستقرام لتحصلي على إطلالة تواكبين بها آخر صيحات الموضة العالمية واختاري ما يناسب شكل جسمك وطولك.
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فساتين بألوان الباستيل للمحجبات القصيرات
تبنت الفاشينيستا المحجبات الفساتين بالألوان الناعمة المصممة بتنانير بليسيه كما لاحظنا لجوء الكثيرات منهن إلى الموديلات عالية الخصر والفساتين المطبعة بخطوط رفيعة بشكل عامودي، كل هذه الستايلات تساعد في إطالة القامة القصيرة، احرصي على تنسيقها مع أحذية باللون اللحمي اختاريه بكعب رفيع ومقدمة مدببة كما ستناسبك الصنادل الشفافة التي تكشف جزء كبير من القدم واحملي حقيبة كتف متوسطة الحجم مزودة بحزام يصل إلى أعلى الفخذ.
فساتين بألوان الباستيل للمحجبات النحيفات
تأتي موضة الفساتين المؤلفة من طبقات أو تلك المصممة بأكمام منفوخة على أول قائمة الصيحات التي نرشحها لنحيلات الجسم لأنها تساهم في إخفاء عيوب الجسم وإكسابه مدى أعرض، نسقيها على غرار الفاشينيستا سهى مع طرحة وحذاء من نفس اللون لتحصلي على لوك ناعم يزيد من طولك.
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فساتين بألوان الباستيل تخفي البطن البارز
تنوعت موديلات الفساتين التي تساعد في إخفاء منطقة البطن البارزة والأجناب الممتلئة، ننصحك بإعتماد موضة الفساتين عالية الخصر ذي التنورة الواسعة والفساتين الـ Wrap والموديلات المزينة بثنيات أمامية، كذلك الفساتين الواسعة بموديل الجلباب ستؤمن لكِ لوك محتشم وقامة خالية من العيوب.
فساتين بألوان الباستيل للمحجبات الممتلئات
غزت الفساتين الواسعة بقصة A Line الدارجة منصات عروض 2020 وتصب في صالح ممتلئات الجسم حيث تعمل على إخفاء المناطق المكتنزه كما تظهر من ترتديها بقامة أطول مما هى عليه، فقط احرصي على تنسيقها مع أحذية بكعب عالي رفيع.
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