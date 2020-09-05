أحدث إطلالات إيمان رشاد للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - إيمان رشاد، فاشون بلوجر وموديل عربية، تحرص على انتقاء أفضل القطع المحتشمة؛ لتنسقها مع الحجاب بطريقة عصرية وشبابية مذهلة، تناسب أجواء البلدان العربية وقوامها وشخصيتها، ولخياراتها المتكاملة؛ استوحينا لكِ منها عدة تنسيقات لإطلالات كاجوال تناسب مظهرك في الخريف.



تنسيقات بنطلونات الجينز للمحجبات

بناطيل الجينز للمحجبات



اعتمدت إيمان رشاد بنطال الجينر الأزرق بعدة موديلات، حيث ظهرت ببنطال الجينز الأزرق مع تيشيرت أبيض بكتابة حمراء ومعطف أخضر مزين بالأبيض بطريقة شبابية، وفي الإطلالة الثانية تأنقت ببنطال الجينز الداكن مع قميص أبيض مخطط طوليًّا بالسماوي وبليزر برتقالي؛ لمظهر رسمي مميز، وفي الخيار الثالث ارتدت بنطال الجينز الأزرق مع بلوزة واسعة مزينة بطيات قماشية وحذاء وحجاب باللون البرتقالي المائل للبني؛ لخيار متكامل في الخريف، كما ظهرت ببنطال الجينز الأزرق مع بلوزة بيضاء ومعطف أسود مرسوم بالأحمر والأخضر والأزرق؛ لإطلالة شبابية تناسب أجواء الخريف، وأطلّت بقميص طويل أخضر مزين بحقيبة من الجلد الأسود للخصر وبنطال جينز أزرق، وتجمّلت ببنطال من الجينز المزين بالرسوم البيضاء مع قميص أبيض وبليزر بنيّ مميز.

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خيارات الفساتين من إيمان رشاد

خيارات الفساتين



فضَّلت إيمان رشاد خيارات الفساتين المريحة في مظهرها اليومي؛ وذلك لما توفِّره من أناقة ومظهر شبابي، ومنها نسّقت فستانًا طويلًا بدرجة الأخضر الباستيل مع حزام وحذاء باللون الأسود وحجاب باللون البيج؛ لخيار بارد وأنيق، واختارت في إطلالة أخرى فستانًا أصفر طويلًا مصممًا بطيّات القماش في الأكتاف وبحزام للخصر.

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إطلالات البنطلونات الواسعة للخريف

بناطيل واسعة للخريف



تُعتبر البنطلونات الواسعة أو ذات الخصر العالي من أكثر القطع التي يمكنكِ الاعتماد عليها في فصل الخريف، لذا تزينت إيمان رشاد ببنطال زهري واسع مخطط بالبني مع قميص أبيض رسمي، وأكملت إكسسوارات الإطلالة بألوان أزيائها، وفي الإطلالة الثانية تألقت ببنطال وبليزر باللون البني الداكن المصمم بأسلوب رسمي مذهل، وظهرت في الإطلالة الثالثة ببنطال زيتي واسع مزين بالشراشيب البيضاء مع قميص أبيض واسع مزين بحزام من الجلد البني للخصر، أما في الخيار الرابع؛ فارتدت بنطالًا واسعًا مخططًا بدرجتين من البني مع قميص أبيض واسع، وأكملت تفاصيل إطلالتها بتدرجات اللون البني.

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