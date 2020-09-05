أجمل موديلات ساعات نسائية سوداء

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - لا شكّ في أن الساعة السوداء تعكس جاذبية كبيرة على يدّ السيدة، وهي تعطي شعوراً رائعاً بالبساطة والأناقة، لأنها تدلّ على الرصانة، القوة والتميّز. لذلك برزت منها موديلات عديدة ومنوّعة تليق بشخصيتها الأنثوية والجريئة.

الأسود سيّد الموقف

ساعة من هيرميس Hermes



للحصول على إطلالة جذّابة وعصرية في مختلف الأوقات بأجمل ساعات نسائية، يبقى اللون الأسود سيّد الموقف، فلماذا لا تستفيد كل سيدة أو فتاة من الساعة السوداء مع مختلف إطلالاتها، سواء الرسمية أو العصرية؟ كما يمكن أن ترتديها مع أسلوبها المحايد، أي في حال ارتدت ملابس باللون الأسود، أو حتى مع الملابس الملوّنة، إذ أن هذا اللون يبقى دائماً سيد الموقف، ويليق بمختلف الأنماط والأذواق.

في هذه الحالة، لا حاجة لأن تضيف أكسسوارات مع هذا النمط من الساعات، إذ أنها أكسسوار بارز ومميّز، وكفيل بإضفاء رونق خاص على إطلالتها وأنوثتها.

أما من حيث الشكل، فيجب مراعاة ضرورة الابتعاد عن التصاميم الكبيرة الحجم والضخمة، في حال كان معصم السيدة صغيراً، والتوجّه نحو الأحجام المتوسطة، في حال كانت يدها عريضة.

لا يمكن لأي سيدة أن تتخلى عن ساعتها الفاخرة، مهما كانت الظروف، فالساعات النسائية السوداء الفاخرة تشكل كنزًا لكل امرأة تسعى لاستكمال أزيائها والبروز بأبهى إطلالة. من هنا تبذل دور الساعات العالمية مجهودًا في كل عام لابتكار تصاميم جديدة وعصرية ولافتة من الساعات النسائية الفاخرة، التي تناسب مختلف الأذواق والأعمار.

لمواكبة موضة صيف 2020، لجأت الكثير من الدور العالمية إلى تقديم مجموعات من الساعات الفاخرة تحاكي رقي صاحبات الذوق الرفيع بلمسات من الفخامة، الأناقة والرقي لتضفي على إطلالاتهن رونقًا لا مثيل له، ولا يشبه أي روتق آخر.

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أناقة دون عناء

ساعة من بياجيه Piaget

بالتأكيد، تعتبر ساعات اليد ضرورية لكل شيء، خصوصاً للنساء اللواتي يتحركن بسرعة ويحتجن إلى مراقبة الوقت، ويردن أن يبدين أنيقات أيضاً، من دون عناء.

مهما كانت إطلالة السيدة، يمكن لساعة اليد أن تجعلها مميّزة للغاية، فهناك التصاميم الهادئة بشكلها البسيط، الذي يجعلها مناسبة لمختلف الأوقات، خاصة وأن لونها الأسود يجعلها تتماشى مع جميع الملابس.

أما الساعات السوداء الكلاسيكية، فهي تواكب الموضة في جميع الأوقات، خاصة وأنها مناسبة للإطلالات الرسمية والسهرة وحتى الكاجوال.

قد يكون من الصعب العثور على ساعة تناسب كل مناسبة، غالباً ما تتناسب الأربطة الجلدية السوداء مع الأوقات غير الرسمية، ويمكن أن تكون الأنماط مع القليل من اللمعان إضافة رائعة لإطلالة الكاجول، وبالتأكيد لفساتين السهرة أيضاً. كما توجد ساعات فاخرة مناسبة للأوقات المهمة في حياة السيدة، مثل الحفلات الخاصة والتخرّج وساعات الخطوبة ، بالإضافة طبعاً الى الساعات الخاصة بالتمارين الرياضية .



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