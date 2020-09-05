أب ينتقم من طليقته بعد الخلع بالاعتداء على طفلهما "بيحرق قلبي" (فيديو)

علاقات و مجتمع

تجرد أب من كافة المشاعر الانسانية، وبدلًا من احتواء نجله الوحيد عامين، عمد على تعنيفه بكافة الوسائل حتى يعذب والدته بعد لجوئها إلى الخلع للتخلص منه، وبدلًا من أن يكون الأب عونًا لأبنه الوحيد، بات هو الجلاد الذي تجرد من الرحمة والحنان.

استغاثة قدمتها أم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد تعرض نجلها "عبدالله" للتعذيب على يد والده "حسين.م"، 48 عامًا، وتوثيق لحظات التعذيب بفيديوهات تظهر ذلك.

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الأم: سنة ونص محرومة من ابني.. واخده بالقوة

تروى سماح شاكر، لـ "هُن"، أنها لجأت للخلع بعد استحالة الحياة مع زوجها، "أنا اطلقت من سنة ونص، مكنتش عارفة أعيش معاه، والحضانة كانت معايا تهجم عليا أنا ووالدتي وأخده بالعافية".

أشكال مختلفة من العنف والتعذيب يمارسها الأب ضد نجله الوحيد، "بعتلي فيديوهات وهو بيضرب ابني برجله في دماغه، وبيدخن في وش الولد سنة ونص، وأنا مش عارفة أرجع ابني".

كانت هذه المرة الأولى التي يلجأ فيها الأب لإرسال فيديوهات تعذيب الطفل، "بعتلي فيديو علشان يحرق قلبي على ابني، أنا مش عايزة غير أني اخد ابني لأن الولد في حضانتي وأخده مني بالقوة".