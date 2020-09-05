لايف ستايل
شاركت الإعلامية رضوى الشربيني، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصور جديدة لها جذبت من خلالها إعجاب متابعيها.
وظهرت "رضوى" وهي مرتدية بلوزة من قماش الستان تحمل اللون الأحمر، بالإضافة إلى "جيبة" قصيرة سوداء، مع وضع المكياج المناسب دون مبالغة، معلقة على الصور: "لأجل اللون الأحمر.. إطلالة اليوم".
ولقيت إطلالة رضوى الشربيني، إعجاب الكثير من متابعيها، إذ لاقت إعجاب أكثر من 160 ألف متابع، وضمن التعليقات التي تلقتها، تعليق الفنانة سوسن بدر، التي قالت: "جميل عليكي".
بخلاف عدد آخر من تعليقات المتابعين منها: "أكتر واحدة مؤثرة في حياتي"، و"سيدة الأحمر"، "أحلى رضوى في الدنيا".
كانت هذه تفاصيل خبر رضوى الشربيني تجذب متابعيها بإطلالة أنيقة: في حب اللون الأحمر (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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