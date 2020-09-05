كيف تحصل على قراءة صحيحة لضغط الدم؟.. اتبع هذه الخطوات

محمد اسماعيل - القاهرة - قياس ضغط الدم يجب أن يتم بدقة حتى يمكن قراءته بطريقة صحيحة، ولهذا هناك 11 خطوات للحصول على ذلك، وفق ما ذكرت وزارة الصحة السعودية عبر حساب "الصحة 937" التابع للوزارة على "تويتر"، وهي كالتالي:

1ـ خذ راحة لمدة 5 دقائق تقريبًا قبل القياس، ولا ينصح بقياس الضغط بعد أداء عمل بدني أو في حال كنت قلقًا أو غير مرتاح، هذا قد يسبب ارتفاعًا مؤقتًا في ضغط الدم.

2 ـ تجنب أي مشروب يحتوي على الكافيين أو التدخين، على الأقل لمدة 30 دقيقة قبل قياس الضغط.

3 ـ تأكد من عدم شعورك بالرغبة في التبول.

4 ـ اجلس في وضع مريح، وضع قدميك على الأرض (ليست فوق بعضهما).

5 ـ ضع الذراع على طاولة أو مخدة في محاذاة مستوى القلب تقريبًا، ويفضل الذراع اليسرى.

6 ـ انزع أي ملابس حول الذراع.

7 ـ اقرأ جيدًا طريقة أخذ القياس من كتيب التعليمات الخاص بالجهاز.

8 ـ ضع كفة الجهاز حول أعلى الذراع ووفق تعليمات الشركة المصنعة بشكل مريح وثابت.

9 ـ تأكد من أن هناك فراغًا كافيًا بين الكفة والذراع بما يسمح بدخول الأصبع (إنش واحد تقريبًا).

10 ـ تأكد من أن أنبوب الجهاز غير ملتوٍ.

11 ـ لا تتحرك أو تتحدث أثناء أخذ القياس.