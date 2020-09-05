نصائح لربات البيوت.. طرق حماية المنازل من الثعابين والعقارب

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في إطار الاستعداد لموجة حارة شديدة قد تضرب البلاد خلال الأيام القادمة، حذر الدكتور محمد فهيم، وكيل المعمل المركزي للمناخ الزراعي، من ظهور العقارب والثعابين التي من المتوقع أن تخرج من جحورها بشكل ملحوظ وقد تدخل المزارع والبيوت للبحث عن الرطوبة، خاصة في المناطق الريفية والظهير الصحراوي، الأمر الذي سبب ذعرا للعديد من ربات المنازل، خاصة ممن يقطن المناطق الريفية أو الصحراوية.

ويقدم "هن" نصائح لربات البيوت لحماية المنزل من الثعابين، وفقًا لما ذكره موقع wikihow.

- التخلص من النباتات التي تجذب الثعابين

تفضل الثعابين قضاء الوقت في الحشائش والشجيرات الطويلة، لذا يفضل قص هذه المناطق بانتظام حتى لا تجذبها، إذا كان لديكِ مزروعات في الشرفة أو حديقة بالمنزل، عن طريق الآتي:

- قص عشب حديقتك بانتظام.

- قُم بتخزين أخشاب مقطوعة فوق الأرض، واحفظ السماد العضوي ونشارة الخشب بعيداً عن منزلك.

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- إزالة الشجيرات وغيرها من النباتات الطويلة التي تبدوا بأنها موطناً عادياً للثعابين.

- تخلصي من مصادر غذاء الثعابين

الثعابين تأكل الفئران والصراصير والحشرات الآخرى، لذا حاولي اتخاذ التدابير للحفاظ على إبقاء هذه الحيوانات بعيداً عن منزلك حتى لا تجذب الثعابين.

حافظ على منزلك نظيف من الحب والتوت والمكسرات، لأنها مصادر غذاء للفئران والحشرات.

- أغلق منزلك بإحكام

امنع الثعابين من دخول منزلك عن طريق فحص أساس المنزل لمعرفة إذ كان يوجد شقوق أوثقوب، وقم بملئها.

تأكد من إغلاق الأبواب والمنافذ.

ضع حائلاً على مدخنتك ومخارج منزلك والأماكن الآخرى التي قد تستطيع الثعابين المرور منها.

- مواد طاردة الثعابين

هناك العديد من المواد الطاردة للثعابين في السوق، بالإضافة الى التدابير المنزلية التي تستخدمها ربات المنازل، في صد الثعابين، منها القماش المنقوع في الأمونيا.

يعد القماش المنقوع في الأمونيا رادعا لأنواع عديدة من الحيوانات، منها الثعابين، ضع القماش المنقوع في الأمونيا في المناطق التي قد تدخل منها الثعابين.