محامي فتاة فيرمونت: الضحية حملت نتيجة الاغتصاب وهي ابنة 17 عاما

علاقات و مجتمع

لا تزال قضية فيرمونت تشغل الرأي العام في مصر، ولا يزال الجميع يبحثون عن أي تفاصيل جديد تلبي شغفهم بكل ملابسات وجوانب القضية، والتي لا يزال الغموض يكتنف بعض أركانها.

وكشف الدكتور محمد حمودة، محامي ضحية "فيرمونت"، بأن توليه القضية جاء بناء على تكليف من المجلس القومي للمرأة، بعدما قدمت الفتاة شكواها، ليقرر بعد ذلك أن يترافع في القضية أحد كبار المحامين.

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وأوضح "حمودة" خلال تقرير أعده برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "إم بي سي مصر"، أن "القومي للمرأة" احتار في تكلفة الأتعاب التي يحصل عليها، لكنه أكد بأنه قرر الترافع في هذه القضية بشكل مجاني.

وتابع "حمودة": "البنت ماتت 3 مرات ومش ممكن تموت المرة الرابعة، ماتت يوم ما اغتصبوها بشكل جماعي وصوروها بعدما اتخدرت، وماتت لما حملت وهي عندها 17 سنة، وماتت وهي مش عارفة تعمل إيه عشان خايفة على باباها ومامتها".

واستطرد محامي "فتاة فيرمونت"، بأنه لم يتدخل في القضية سوى بعد تكليفه من "القومي للمرأة": "مدخلتش في الموضوع غير لما القومي للمرأة سأل كل البنات، وقعدت معاهم سمعت شهاداتهم وسألتهم كأني محقق، وكانت الشهادات بأن اللي حصل حادثة اغتصاب".