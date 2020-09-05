الامارات | محمد رمضان يمثل أمام القضاء المصري اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يمثل أمام القضاء المصري اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمثل الفنان المصري محمد رمضان، اليوم، أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة للنظر من جديد في الدعوى المقامة من الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها رمضان بتعويض يقدر بـ 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، بسبب صورة نشرها الفنان وهو على متن طائرة يقودها أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة.

وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه من خلال نشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش فى المطار"، مستغلاً صورة الطيار أشرف أبو اليسر فى مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

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