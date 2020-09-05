الامارات | الإعلامي السوري مروان صواف نافياً خبر وفاته: أنا بخير

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شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامي السوري مروان صواف نافياً خبر وفاته: أنا بخير والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى الإعلامي السوري، المقيم في الإمارات، مروان صواف، اليوم، من خلال صفحته الشخصية على فيسبوك، خبر وفاته، الذي تم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
"صواف" طمأن متابعيه من خلال المنشور الذي رصده سناك سوري، وقال: «أنا بصحة جيدة والحمد لله عزّ وجلّ ولا صحة للخبر الذي نُشر منذ قليل. بالغ شكري ومحبّتي لسؤالكم واهتمامكم».
إشاعة وفاة طالصواف" ليست الأولى، حيث سبق أن تناولت مواقع إعلامية مختلفة في العام 2014 خبر وفاته، وخرج وقتها الإعلامي ليؤكد أن الخبر غير صحيح، وأن الأمر يعود لتشابه في الأسماء بينه وبين شخص يقيم في فرنسا، مع الإشارة إلى أن الكثير من المشاهير في العالم يتعرضون لمثل هذه الشائعات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.