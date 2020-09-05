شهادات ضحايا طبيب طنطا المتحرش: حضني وقالي ده العلاج

علاقات و مجتمع

داخل إحدى عيادات "ا.ا"، طبيب نفسي شهير بوسط مدينة طنطا، دخلت العديد من الفتيات والسيدات باحثة عن العلاج والدعم النفسي، إلا أن ما جرى داخل الجلسات وخارجها، أدى لتفاقم مشاكل الضحايا، اللاتي خرجن يدون ما حدثن لهن من محاولات تحرش اتهمن بها الطبيب.

#الدعم_لضحايا_متحرش_طنطا، هاشتاج بات يضج بمواقع التواصل الاجتماعي، دونت فيه الضحايا الللاتي تتهمن الطبيب قصصهن معه، خلال الساعات الماضية، لتأمر النيابة في النهاية التي باشرت الحدث، التحقيق مع الطبيب المتهم.

الضحايا: راودنا عن نفسنا وطلب صورًا جريئة

وتداول عددًا من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بمحافظة الغربية، شهادات تتضمن اتهام فتيات لطبيب نفسي بالتحرش بهن في عيادته، ودوَّنت الفتيات شهادتهن والوقائع التي تعرضن لها داخل عيادته على صفحاتهن، مصحوبة بهاشتاج "الدعم لضحايا متحرش طنطا".

قصص متشابهة، نفس البدايات مع اختلاف الحالات، وربما نفس النتائج أيضًا، باتت الفتيات تدونها، منهن من كشفن عن هويتهن، ومنهن من امتنعت.

طلب مني صور بشعري

قالت الضحية الأولى في شهادتها، إنها تخضع للعلاج النفسي لدى الطبيب المذكور منذ أشهر، وكانت تثق به إلى أن فوجئت بتصرفاته الغريبة: "كان دايمًا يقولي أنا سندك وفي ضهرك وباحسك قريبتي واحنا عيلة، وفي مرة كنت باحكي على حاجة بخصوص الحجاب وطلب مني صورة بشعري، وبعدين طلب إنه يفسحني في يوم وأكون بشعري من غير حجاب، ولما قلت له إن ده ملوش علاقة بالعلاج النفسي قالي ما ده مش علاج إحنا عيلة واحدة".

حضني وقالي ده العلاج

بعدها انهالت العديد من الشهادات من فتيات أُخريات، تشجعن بعد نشر الشهادة الأولى، وقالت إحداهن، دون أن تكشف عن هويتها: "في فترة كانت نفسيتي تحت الصفر وتعبانة، أول ما دخلت عنده لقتني بعيط لأني كنت على آخري، وكنت فاكراه إنه هينقذني ويساعدني، قام وقفل الباب بالمفتاح وقالي هعالجك بالحضن، فقلت جايز يكون ده علاج صحيح وماكنتش مخوناه خالص، مجاش في بالي إنه متحرش".

كان بيقولي أنا بابا اللي فقدتي حنانه

فتاة أخرى تُدعى "عبير حسين" نشرت قصة تجربتها مع الطبيب، لافتة إلى أنها كانت تمر بأزمة نفسية بعد انفصالها عن خطيبها، فذهبت إليه، وحاول إقامة علاقة غرامية معها: "مع الوقت بدأ يكلمني في التليفون ويقول لي أنا بابا اعتبريني الأب اللي فقدتي حنانه، ودي طريقة علاج وأنا هاكون بديله، لدرجة إنه بالأسلوب بتاعه علقني بيه جداً، وطلب مني صور شخصية أبعتها له عشان يعزز ثقتي الداخلية بنفسي، بعدين بدأ يكلمني إنه بيحلم بيا، وحاول بشكل غير مباشر يتكلم في الدخول في علاقة غرامية".

وتابعت: "بدأت أدمن الجلسات والكلام والاهتمام الزايد منه واتوهمت إني بحبه وعشان يقنعني كان بيقولي أنا اتعرض عليا من حالات متزوجة اعمل معاهم علاقة وطول عمري برفض، خوف على مهنيتي ومشاعرهم لكن انتي بالنسبالي حاجة تانية".

خوف الفتاة من النتيجة المنتظرة جعلها تتراجع للخلف، مستطردة: "فجأة خفت وحسيت أني بأذي نفسي وده شخص متجوز وكنت حاسة أن الغلط مني وهو مغلوب على أمره، قلتله خلينا زمايل، لكن اتفاجئت بزميلة لينا في العمل الخيري بتقدم شكوه إنه استغلها وعشمها بالجواز، سمعت منها لاقيتها نفس قصتي ومع بنتين كمان".

حاول يرفع هدومي ويبوسني

شهادة تحمل في طياتها الكثير من مشاعر الوجع والحسرة، روتها فتاة رفضت الإفصاح عن اسمها، مؤكدة أنها كانت تعرفه من الجامعة، لكن دون العلاج معه، إلا أنها قررت التعامل معه بعدما تعرضت لتجارب وضعتها في موقف الخذلان، وأثرت سلبيًا في حالتها النفسية.

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وقالت الضحية: "روحتله وأنا منهارة، وبدأت أحكي عن كل الخذلان اللي في حياتي، واتكلمنا عادي، لكن في نهاية الجلسة طلب مني أغمض عيني ومفكرش في حاجة، وقتها حضني وطبطب عليا وقالي أنا معاكي".

مستطردة: "اتجمدت مكاني وقرفت من نفسي، وافتكرت إنه فعلًا علاج، وأنا عمر ما حد سمعلي أو اهتم بيا، لكنه بدأ يطلب مني صور جريئة، قررت مروحش تاني كذا شهر، لحد ما تعبت وروحتله مرة كمان، لكن اتفاجئت إنه قافل الباب بالمفتاح، وخلال الجلسة قرب عليا وحاول يرفعلي البلوزة ويلمس جسمي ويبوسني، نزلت جري منهارة وبطلت علاج ورميت الأدوية وعملتله بلوكات".

إداري يدافع عنه

على الجانب الآخر، قال "محمد.أ" إداري بعيادة الطبيب المتهم "ا.ا"، إن ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عار تماماً من الصحة وهدفه الابتزاز والتشهير بسمعة الطبيب بسبب خلافات مع بعض الأشخاص، معلقاً: "حسبنا الله ونعم الوكيل في كل شخص لا يراعي الله في الآخرين".

وأضاف أن الطبيب المتهم يدرس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتورطين في التشهير به، بقصد الابتزاز ومطالبته بمبالغ مالية، فضلًا عن وجود خلافات شخصية بينه وبين آخرين.

النيابة تأمر بالتحقيق معه

وأصدر المستشار ياسين زغلول، المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية، توجيهاته إلى رئيس نيابات غرب طنطا الكلية بتشكيل فريق من أعضاء النيابة الكلية لسماع أقوال 4 سيدات من المبلغات بوقائع تحرش جنسي ومغازلتهن أثناء جلسات علاجية داخل إحدى عيادات "ا.ا"، طبيب نفسي شهير بوسط مدينة طنطا.

في المقابل، تقدم محاميا الدفاع عن السيدات الأربع، وهما صموئيل ثروت وهشام هاشم، بشكوى رسمية إلى أعضاء ومستشاري النيابة الكلية، تلخصت بشكوى السيدات وتضمن استنادهن في اتهامهن بأن الطبيب زعم علاجهن داخل عيادته الخاصة، ولكنه حاول مرارا وتكرارا تقبيلهن واحتضانهن أثناء جلسات علاجية بعيادته، ولكنهن امتنعن عن الاستجابه لكافة أوجه وسبل الإغراءات التي اتبعها لإسقاطهن في شباكه العاطفية، حسبما ذكر في البلاغ الرسمي المقدم للنيابة العامة.