علاقات و مجتمع
رسالة رومانسية وجهها الفنان أحمد سعد لخطيبته علياء بسيوني، شارك بها متابعيه، عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشر "سعد" صورة تجمعه بخطيبته، معلقًا عليها: "الأيام بتحلو ولا احنا اللي بنحلو".
وتفاعل المتابعون في التعليق على الصورة: "أرجوك أوعى طحالها"، "احنا اللي بنحليها"، "ربنا يفرحك على قد صبرك".
وربط المتابعين في التعليقات بين ما حدث مع الفنانة سمية الخشاب، طليقة "سعد"، الذي اعتدى عليها بالضرب حتى خضعت لجراحة استئصال الطحال، بحسب حديثها في تصريحات إعلامية سابقة.
تفاصيل قصة حب أحمد سعد وعلياء بسيوني بدأت بنشر صور للثنائي أحمد وعلياء منذ نحو 4 أشهر، وخلال تلك الفترة تحدث سعد عن زواجه الوشيك من فتاة من خارج الوسط الفني، وأشار إلى زواجه في عام 2020.
واحتفل "سعد" بعيد ميلاد علياء بسيوني، وشارك عددًا من الصور مع جمهوره ومتابعيه على "إنستجرام"، ليعترف بعد ذلك بوجود علاقة عاطفية بينهما، ثم في شهر أغسطس شارك الفنان نبأ خطبته مع احتفاله بعيد ميلاده.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد سعد يغازل علياء بسيوني برسالة رومانسية.. ومتابعون: أوعى طحالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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