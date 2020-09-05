نصائح للأزواج لتجنب كورونا.. منع التقبيل وارتداء كمامة أثناء العلاقة

صحة

أوصت مسؤولة في قطاع الصحة العامة في كندا، الأزواج بأخذ بعض الاحتياطات تجنبا للموجة الثانية من فيروس كورونا.

وأوضح موقع "سكاي نيوز" نقلاً عن قطاع الصحة الكندي عددًا من النصائح كالتالي:

تفادي التقبيل

من الأمور التي حذرت منها المسؤولة بقطاع الصحة الكندي، تفادي التقبيل بين الأزواج قدر المستطاع.

وضع كمامة

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يفضل الحرص على وضع كمامة أثناء الممارسة الحميمية، حيث قالت المسؤولة تيريزا تام في بيان إن "العلاقات الجنسية قد تكون معقدة خلال جائحة كوفيد-19".

وفي حال إقامة علاقات جنسية "مع شخص لا يعيش في المنزل نفسه أو في الدائرة الاجتماعية"، على الأشخاص تفادي التقبيل والحرص على "عدم تلامس الوجوه أو تقاربها"، وفي هذه الحالة، يُنصح بوضع "كمامة تغطي الأنف والفم".

مراقبة الوضع الصحي

ودعت الصحة الكندية إلى ضرورة مراقبة الأشخاص لوضعهم الصحي، بهدف رصد أي عارض متصل بالإصابة بفيروس كورونا.

سلوكيات آمنة

وأوصت المسؤولة الصحية الكندية الأشخاص باعتماد "سلوكيات جنسية آمنة، بما يعمل على عدم انتقال العدوى.

وأحصت كندا ما يقرب من 130 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 9121 وفاة، وما يقرب من 90 بالمئة من المصابين تعافوا من المرض.